Gewinnspiel: LevlUp, der Gamer Drink!

Wer nach der Arbeit erledigt ist, oder gar als Zocker bei einem Online-Turnier die gewisse Extra-Power benötigt, kann als Alternative zu herkömmlichen Energy-Drinks, auch mal den Game Booster von LevlUp ausprobieren. Weniger Zucker, günstiger Preis und bessere Nachhaltigkeit sind die Vorteile des „besseren Drinks“ für Gamer.

Damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt, haben wir ein schönes Gewinnspiel für euch wo ihr gleich 5x die Starter Box gewinnen könnt!

Über LevlUp Game Booster

Der Drink für Gamer von LevlUp heißt Gaming Booster und ist ein Pulver, welches man in Wasser auflöst. In einer Dose sind 320 Gramm enthalten, aus welchen sich insgesamt 40 Portionen anmixen lassen. Um das Produkt nach empfohlener Art anmischen zu können (500ml Wasser mit 8 Gramm Pulver) gibt es sogar eigene Shaker mit eigenem LevlUp-Branding. LevlUp setzt bei den Drinks vor allem auf guten Geschmack und große Auswahl. Jeder Gaming Booster wird geschmacklich solange optimiert, bis mindestens 93 Prozent einer Testgruppe ihn als gut bewerten.

Im LevlUp Shop selbst gibt es derzeit mehr als 10 Sorten zur Auswahl: von Klassikern wie Eistee Pfirsich, über einen tropischen Früchte-Mix, hin zu erfrischenden Fantasy-Geschmacksrichtungen ist für jeden etwas dabei.

Einen ausführlichen Bericht mit persönlichem Eindruck unserer Redaktion findet ihr in diesem Beitrag!

Was kann ich gewinnen?

5x LvlUp Starter Box

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir. Ihr könnt natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen mitmachen, oder uns einfach eine Email an gewinnspiel∂gamers.at mit der Antwort, eurem Namen und Anschrift schicken!

Gewinnfrage: Nur wieviel Gramm Zucker enthält ein LevlUp Game Booster bei 500ml Menge?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 26. Juli 2020 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular oder Social Media mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden von Gamers.at benachrichtigt und muss sich innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinner erklärt sich bei Annahme des Gewinns damit einverstanden, dass seine Daten zur Abwicklung des Versands an Dritte weitergegeben werden.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.