Gewinnspiel: Marvel’s Iron Man VR

Vor kurzem schlüpften wir in die Rüstung des gepanzerten Avengers, katapultierten uns mit den Repulsor-Jets in die Lüfte und bekämpften die geheimnisvolle Ghost – eine Hackerin, welche die Waffen von Stark Industries gegen uns verwendete. Das virtuelle Abenteuer von Marvel’s Iron Man auf der PSVR hat uns so gut gefallen, sodass wir nun das Spiel und Codes unter unseren Lesern verlosen.

Über Marvel’s Iron Man VR

Noch nie konnten Spieler so immersiv in die grandiose Welt von Marvel abtauchen wie in Marvel’s Iron Man VR. Mit PlayStation VR schlüpfen Spieler in die legendäre Rüstung von Iron Man und stellen sich in actiongeladenen Kämpfen seinen gefährlichsten Feinden – in einer komplett originalen Geschichte voller Humor, Herz und Spannung. Um die Welt zu retten, nutzen Spieler zwei PlayStation Move-Motion-Controller, mittels derer sie ganz intuitiv durch die Welt von Iron Man düsen. Nach den Missionen kehren die Spieler regelmäßig in die Werkstatt des charismatischen Tony Stark zurück, um die mächtige Rüstung weiter zu verbessern und den eigenen Wünschen anzupassen.

Verschiedene Rüstungseinstellungen und das ausgeklügelte wie realistische Flugsystem sorgen für eine präzise Abstimmung der Fluggeschwindigkeit auf die jeweilige Situation, was waghalsige Manöver auch für Fluganfänger ermöglicht. Mit Iron Mans Repulsor-Jets lassen sich auch bei hoher Geschwindigkeit enge Kurven schneiden, gezielte Schüsse abfeuern und saftige Faustschläge in der Luft austeilen. Die Spieler bleiben dabei jederzeit in Kontrolle über die Lage und können dank des bahnbrechenden PlayStation VR-Systems ganz in der Rolle des legendären Superhelden aufgehen.

Marvel’s Iron Man VR ist am 3. Juli 2020 exklusiv für PlayStation VR erschienen.

Unsere Meinung

Die wenigen Kritikpunkte Punkte fallen sicher in die Kategorie „Jammern auf hohen Niveau“, denn unterm Strich konnte Marvel’s Iron Man VR meine durchaus hohen Erwartungen an das Spiel mehr als erfüllen und ist deswegen für mich eines der wenigen Pflichtspiele für jeden PSVR-Besitzer. Den ganzen Test zu Marvel’s Iron Man VR findet ihr unter diesem Link und wer die Flugmanöver ausprobieren möchte, der kann sich die kostenlose Demo im PlayStation Store herunterladen.

Was kann ich gewinnen?

1x zu Marvel’s Iron Man VR (OVP)

VR (OVP) 2x je ein Code zu Marvel’s Iron Man VR

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 14. August 2020 um 23:59 Uhr.

