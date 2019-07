Gewinnspiel: Starlink: Battle for Atlas

Auch wenn die Blütezeit des Toys to Life-Features schon lange vorbei ist, mit Star Link: Battle for Atlas veröffentlichte Ubisoft letztes Jahr einen durchaus interessanten und spielerisch überzeugenden Ableger. Mit freundlicher Unterstützung des Publishers dürfen wir nun ein umfangreiches Starlink-Package für Nintendo Switch inklusive Startpaket sowie Starship- und Piloten-Packs unter unseren Lesern verlosen.

Über Starlink: Battle for Altlas

In Starlink: Battle for Atlas führst du ein heldenhaftes Team von interstellaren Piloten an, um das Atlas-Sternensystem von der Vergessenen Legion zu befreien. Innovative modulare Toys erlauben es Spielern einzigartige Raumschiffe zu bauen, die jederzeit auf einen anderen Spielstil angepasst werden können. Erstelle deine auf dich zugeschnittene Raumschiff-Ausrüstung mithilfe deines Arsenals von speziellen Flügeln, Schiffen, Waffen und Piloten und passe dich mit sofortiger Wirkung an deine Feinde an. Verbinde deine modularen Spielzeuge mit der Controller-Halterung und meistere alle Herausforderungen, die euch in diesem epischen Open World Abenteuer begegnen.

Features

ERKUNDE EIN LEBENDIGES, OFFENES STERNENSYSTEM – Reise nahtlos durch die exotischen außerirdischen Welten des Atlas – Sternensystems. Jeder der Planeten verfügt über eigenes Ökosystem, eine eigene Tierwelt und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Verbünde dich mit den Fraktionen von Atlas um die dynamische Bedrohung der Vergessenen Legion zu bekämpfen, deren Ziel es ist, Atlas zu übernehmen.

Mehr Informationen zu Starlink: Battle for Atlas findet ihr auf der offizielle Webseite.

Unsere Meinung

Hohe Komplexität, tolle Story, nette Präsentation und ein Spiel, welches auch gut und gerne ohne den ganzen Schnick-Schnack mit den Toys to Life-Feature ausgekommen wäre – das war das Fazit in unserem Test zu Starlink: Battle for Atlantis. Aber ganz ehrlich, genau die modularen Spielzeuge sind es dann doch, die den gewissen Mehrwert bieten. Vor kurzem wurde dann auch noch das kostenlose Update Crimson Moon veröffentlicht, in welchem man in die Arena der Outlaw-Spiele erkunden und dabei brandneue Einzel- und Zweispieler-Rennstrecken mit geteiltem Bildschirm erleben kann sowie im Crimson Kolosseum gegen Wellen von rücksichtslosen Feinden ankämpft. Auch hier waren wir der Meinung, dass es sich dabei um ein sehr solides Inhaltsupdate handelt. Deshalb freuen wir uns sehr, folgendes tolle Starlink-Paket verlosen zu dürfen:

Was kann ich gewinnen?

Starlink Starter Pack – [Nintendo Switch]

Starlink Starship Pack – Neptune

Starlink Starship Pack – Lance

Starlink Pilot Pack – Eli

Starlink Pilot Pack – Razor

Starlink Pilot Pack – Startail

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Wie heißt der mysteriöse Purpurmond im Atlas-Sternensystem, der gleichzeitig auch Namensgeber für das kürzlich veröffentlicht Inhaltsupdate von Starlink: Battle for Atlas war?











Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 19. Juli 2019.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.