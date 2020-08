Gewinnspiel: Story of Seasons

Mit Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist vor kurzem das 3D-Remake der Game Boy Advance Farming-Simulation Harvest Moon: Friends of Mineral Town von 2003 erschienen. In Kooperation mit Marvelous Inc. dürfen wir Nintendo Switch Codes zum Spiel unter unseren Lesern verlosen.

Über Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Story of Seasons: Friends of Mineral Town wurde 2003 für den Nintendo Game Boy Advance veröffentlicht und ist ein komplettes Remake, mit dem Serienfans die bezaubernde Welt von Mineral Town erneut besuchen und sie gleichzeitig einer neuen Generation von Landwirten vorstellen können. Das Nintendo Switch-Remake des Klassikers bewahrt das überzeugende Gameplay, die farbenfrohen Charaktere und den rustikalen Charme der ursprünglichen Game Boy Advance-Version von 2003. Mit butterweicher HD-Grafik und einer herzerwärmenden Neuinterpretation werden Serienveteranen und Newcomer bald von den sanften Rhythmen von Mineral Town begrüßt. In dieser friedlichen Umgebung bauen die Spieler Getreide an, kümmern sich um Tiere und bauen Beziehungen zu den Dorfbewohnern auf.

Lebe das einfache Leben in Mineral Town: Nutze die Kraft der Natur, während du der Farm deines Großvaters Leben einhauchst, die Ernte pflegst und Vieh züchtest, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit mehr als 20 Anbausorten und Tieren von Alpakas bis Angora-Hasen ist kein Tag derselbe wie der Jahreszeitenzyklus und es warten neue Fähigkeiten auf dich.

Schließe Freundschaften mit den Bürgern und gewinne ihre Herzen: Mineral Town ist voller freundlicher Gesichter, die dir hilft, in deiner neuen Heimatstadt Fuß zu fassen. Lerne die Einheimischen kennen und lerne ihre Geschichten im Alltag kennen, und vielleicht findest du unterwegs sogar große Liebe!

Aktivitäten in Hülle und Fülle für arbeitsfreie Tage von der Farm: Egal, ob es sich um Pferderennen, das Fangen einer Championforelle oder das Zeigen Ihrer kulinarischen Kreativität handelt, der geschäftige Kalender voller Festivals bedeutet, dass es in Mineral Town nie langweilig wird. Wenn dur nach einer ruhigeren Zeit suchst, begib dich ch in die örtliche heiße Quelle, tauche tief in die Minen ein oder entdecke die saisonalen Geheimnisse der Stadt.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist am 10. Juli 2020 exklusiv für Nintendo Switch erschienen.

Unsere Meinung

Story of Seasons: Friends of Mineral Town hat es mir im Test wirklich nicht leicht gemacht. Es war das erste Spiel der Harvest Moon Reihe, mit welchem ich damals als kleiner Zwerg in Kontakt kam. Dementsprechend nostalgisch und verfälscht waren meine Erinnerungen an das Original. Dennoch verfiel ich auch dem Remake nach nur wenigen Minuten, da ich für Spiele des Harvest Moon Genres einfach einen viel zu großen Platz in meinem Herzen übrig habe – die schöne neue Grafik tat dabei natürlich auch ihr übriges! Aber ich muss zugeben, dass ich trotz aller Liebe für das Franchise, nach einigen Stunden dennoch merkte, dass ich das alles im Spiel dann doch einfach schon mal gesehen habe. Dies ist jedoch wohl nach über zehn Jahren an Harvest Moon Spielen durchaus normal – wenn auch leider etwas schade. Dadurch fühlt man sich gerade in solch ruhigen Momenten manchmal etwas älter, als mein eigentlich gern noch sein würde! Den ganzen Test findet ihr hier und wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam, dass aus Harvest Moon Story of Season wurde, dann empfehlen wir euch diesen Artikel dazu.

Was kann ich gewinnen?

3x je ein Switch Code zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

HINWEIS: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle ( Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle ( Facebook oder Instagram ), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den erforderlichen Daten an gewinnspiel ∂ gamers.at schicken, vielen Dank!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 23. August 2020 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder Social Media Postings. Pro Teilnehmer/Account wird nur eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular oder Social Media mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden von Gamers.at benachrichtigt und müssen sich innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinner erklärt sich bei Annahme des Gewinns damit einverstanden, dass seine Daten zur Abwicklung des Versands ggf. an Dritte weitergegeben werden.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzu