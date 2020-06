Gewinnspiel: The Last of Us Part II

Am 19. Juni 2020 geht die Cordyceps-Pilz-Infektion in die zweite Runde! Anlässlich der Veröffentlichung des Third-Person-Action-Adventures The Last of Us Part II vom Entwicklerstudios Naughty Dog, exklusiv für PlayStation 4, dürfen wir unter unseren Lesern eine Collector’s Edition des Spiels verlosen. Über The Last of Us Part II Fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Setting der Vereinigten Staaten haben sich Ellie und Joel in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben sie jetzt inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie – trotz der immerzu präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Außen. Als jedoch ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie körperliche und psychisch zerstörerische Folgen bedeutet. Was wärst du bereit zu tun um zu überleben? Acht Jahre ist es nun her, dass wir Joel und Ellie auf ihrer gnadenlosen Reise durch ein postapokalyptisches Amerika begleitet haben. Ab 19. Juni 2020 erleben wir mit The Last of Us Part II ein weiteres dunkles Kapitel aus Ellies Leben rund um Rache, Verzweiflung, Hass und grenzenlose Gewalt. Jemand sagte einst zu mir, dass es nichts Gefährlicheres gibt als einen Menschen, der sich im Recht sieht. Wohin führt ein Weg, wenn die einzige Grenze zwischen Gut und Böse die eigene Perspektive ist? The Last of Us Part II wird es euch den Spiegel vorhalten und ihr werdet euer Tun mit anderen Augen sehen. Was kann ich gewinnen? The Last of Us Part II – Collector’s Edition [PlayStation 4] Wie kann ich gewinnen? Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir. Ihr könnt natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen mitmachen Facebook oder Instagram Gewinnfrage: Wie heißt der parasitäre Pilz, welcher die Menschheit in The Last of Us in willenlose Zombies verwandelt?











