Gewinnt Karten für die Vienna Comic Con und Vienna Challengers Arena 2018!

In knapp über einer Woche ist es wieder soweit und die Vienna Comic Con geht in die nächste Runde! Wir verraten euch, welche Stars und Sternchen ihr diesmal dort treffen könnt und was ihr tun müsst, um Ticket zu gewinnen!

Es lebe das Nerd-dom

Am 17. Und 18. November startet in der Messe Wien einmal mehr die Vienna Comic Con, bei der sich alles ums Feiern der gepflegten Nerd-Cultur handelt. Besucher des zweitägigen Spektakels können dann Stargäste aus den Bereichen Film, TV, Comics sowie Cosplay treffen, Autogramme und Fotos ergattern oder im riesigen Merch-Bereich die eigenen Memorabilia-Sammlung erweitern.

Für den Bereich Film und TV setzt man auch heuer wieder auf ein gewohnt starkes Line-up an Gästen; so wurden dieses Jahr unter anderem John Noble, den viele von euch aus Fringe oder Herr der Ringe kennen werden, David Morrissey aus The Walking Dead, Harry Melling aus Harry Potter, Sylvester McCoy aus Doctor Who und Ernie Hudson aus Ghostbusters eingeladen. Unter den Comiczeichnern findet ihr hingegen Künstler wie Neil Adams, der an Batman mitgewirkt hat, Jim Sub aus dem kreativen Team der Avenger-Comics sowie Jim Balent, der mitverantwortlich für die Catwoman-Reihe ist. Cosplay-Fans dürfen sich abschließend auf Szene-Größen wie Tabitha Lyons, Ivy Doomkitty oder Canvas Cosplay freuen.

Wer die Sternchen hautnah treffen möchte, der darf sich das ganze Wochenende lang ihre Bühnenpanels anschauen oder holt sich Tokens bzw. Special Passes für die Möglichkeit, Fotos mit ihnen zu schießen oder Autogramme zu bekommen. Möchtet ihr euch hingegen ganz besonderen Luxus leisten, dann könnt ihr euch auch eines der limitierten VIP oder Super VIP-Tickets holen und besondere Vorteile wie eine eigene Lounge mit gratis Snacks und Getränken, Fast Lane Zugang bei Fotos, Autogrammen und Paneelen oder 15% Rabatt im Händlerbereich.

Vorhang auf für die 2. Vienna Challengers Arena

Zeitgleich mit der Vienna Comic Con findet am VIECC-Wochenende auch wieder die Vienna Challengers Arena statt. Alle Fans von waschechtem eSport können hier zwei Tage lang spannenden Turnieren und anderen Events beiwohnen, den Top-Spielern über die Schulter schauen und Teil der stetig wachsenden eSport-Community werden.

Mit dabei sind diesmal unter anderem Timo „Marshmallow“ Vogt und Vincent „Zimteuro“ Lyssewski, die die LOL-Matches kommentieren werden, Eni „XoynUzi“ Zhou sowie Rafael “VeniCraft” Eisler, und auch die beiden YouTube-Größen René „LuigiKid“ Wurz sowie JustBecci finden sich im Gäste Line-up.

Gewinnt Tickets für die VIECC sowie VCA

Solltet ihr jetzt so richtig Lust bekommen haben, die Vienna Comic Con und die Vienna Challengers Arena selbst zu besuchen, dann schaut am besten auf unserer Facebook-Seite vorbei, denn dort verlosen wir in Kooperation mit Reed Pop jeweils 2×2 Tickets für die VIECC sowie die VCA!

Alles, was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ist unseren Facebook-Beitrag zu liken, und wer das Post zusätzlich kommentiert und/oder teilt, erhält eine oder sogar zwei weitere Gewinnchance/n. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt; Teilnahmeschluss ist der 15. November 2018, 23:59 Uhr.

Tickets und weitere Infos sowohl zur Vienna Comic Con wie auch zur Vienna Challengers Arena gibt es auf www.viecc.com bzw. www.challengersarena.com.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die Gamers.at Social Media Kanäle. Pro Teilnehmer und Kanal wird eine Teilnahme mit bis zu drei Gewinnchancen berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen per Zufallsprinzip bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via privater Nachricht benachrichtigt. Danach muss der Gewinner innerhalb eines Tages an Gamers.at antworten, um einen Gewinn zu erhalten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird der nächstgereihte Gewinner verständigt.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per privater Nachricht an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.