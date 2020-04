Ostergewinnspiel 2020: devolo

Osterglocken klingen, die Osterhasen springen und wir von Gamers.at helfen den Langohren natürlich auch heuer wieder. Das bedeutet für euch. Wir verlosen jede Menge tolle Preise. Für den heutigen Tag unserer Ostergewinnspielwoche hat uns devolo tolle Hardware zur Verfügung gestellt.

Über devolo Magic LAN triple

Der neue devolo Magic 2 LAN triple bringt drei pfeilschnelle Gigabit-LAN-Ports überall dorthin, wo eine Steckdose vorhanden ist. Zusätzliche Switches gehören damit ebenso der Vergangenheit an wie langsame Übertragungsraten. Mit bis zu 2.400 Mbit/s Geschwindigkeit macht der Powerline-Adapter Streaming-Unterhaltung, Online-Gaming und Software-Downloads so richtig Beine. Einfach einstecken und genießen!

Online-Streaming der liebsten Filme und Serien in brillanter 4K-Qualität, Gaming-Spaß mit minimalen Reaktionszeiten, Downloads von mehreren Gigabyte: Viele Nutzer setzen für moderne Multimedia-Anwendungen weiter auf bewährte Kabelverbindungen, um hohe Geschwindigkeiten nutzen zu können. Die immer beliebter werdenden Netzwerkspeicher (NAS) lassen sich zudem nicht per WLAN ins Netz bringen. Häufig ist jedoch für die Vielzahl aus Smart-TV, Spielekonsole oder NAS-Server ein zusätzlicher Switch nötig. Nicht so mit dem neuen Powerline-Adapter devolo Magic 2 LAN triple. Denn er überträgt das Internetsignal über das heimische Stromnetz und erzielt ungebremst von Decken oder Wänden Übertragungsraten von bis zu 2.400 Mbit/s. Mit drei Gigabit-Ports versorgt der devolo Magic 2 LAN triple dabei gleich mehrere Multimedia-Geräte. Ein separater Switch wird also überflüssig. Und damit in der Entertainment-Ecke kein Stromanschluss verloren geht, kommt der Magic 2 LAN triple zudem mit integrierter Steckdose samt Kindersicherung.

Weitere Informationen

Wir haben vor kurzem das devolo magic LAN triple auf Gamers.at getestet, dort könnt ihr unsere Eindrücke nachlesen.

Was kann ich gewinnen?

1x devolo Magic LAN triple Starter Kit

2x devolo Magic LAN triple Einzeladapter

Vielen Dank an devolo für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Hinweis: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen, vielen Dank!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.