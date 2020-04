Ostergewinnspiel 2020: Deep Silver

Der Hase legt am Osterfest den Spielern Eier brav ins Nest! Gamers.at hilft ihm dabei und legt noch ein paar coole Games dazu. Das bedeutet für euch: Wir verlosen jede Menge tolle Preise. Für heute hat uns Deep Silver zweit tolle Packages zu Metro Exodus und Kingdom Come: Deliverance überlassen.

Alle Ostergewinnspiele findet ihr unter diesem Link

Über Metro Exodus

Treten Sie eine unglaubliche Reise an – An Bord der schwer gepanzerten Dampflok Aurora machen Sie sich mit einer Handvoll Überlebender auf, ein neues Leben zu beginnen.

Sandbox Survival – Die packende Geschichte verbindet klassisches Metro-Gameplay mit gigantischen nicht-linearen Leveln. Eine wunderschöne, tödliche Welt – Entdecken Sie das postapokalpytische Russland, dessen atemberaubende Wildnis, die durch den Wechsel von Tag und Nacht sowie dynamische Wettereffekte zum Leben erwacht. Tödliche Kampf- und Schleichfertigkeiten – Plündern Sie Beute und individualisieren Sie Ihr Arsenal handgemachter Waffen. Treten Sie Mutanten und feindlichen Gruppierungen in packenden taktischen Gefechten gegenüber. Bestimmen Sie über das Schicksal Ihrer Kameraden – Nicht alle Ihre Mitstreiter werden ihr Ziel lebend erreichen. Ihre Entscheidungen haben direkten Einfluss auf die Story und das Schicksal Ihrer Begleiter. Hoher Wiederspielwert garantiert. Nie dagewesene Immersion und Atmosphäre – Eine flackernde Kerze in der Dunkelheit, ein Röcheln unter Ihrer gefrierenden Gasmaske, das Heulen der Mutanten im nächtlichen Wind – Metro wird Sie in seinen Bann ziehen, wie kein anderes Spiel!

Über Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-Rollenspiel, mit dem Spieler ein episches Abenteuer in Böhmen um 1403 a. D. als Teil des Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in der Rolle des Schmiedesohn Heinrich in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild einer mittelalterlichen Welt, die so detailliert noch nie zuvor in einen Videospiel abgebildet wurde.

Was kann ich gewinnen?

1x Metro Exodus – Autora Edition (Xbox One) + Metro Comic + Taschenlampe + Karabiner

1x Kingdom Come: Deliverance Royal Collector’s Edition (PC) + Vinyl-Soundtrack + Artbook

Vielen Dank an Deep Silver für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Wie viele Ostereier sind auf dieser Seite versteckt?

















Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



HINWEIS: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an gewinnspiel ∂ gamers.at schicken, vielen Dank!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

© Beitragsbild von RitaE auf Pixabay