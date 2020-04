Ostergewinnspiel 2020: Nintendo

Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Das gilt natürlich auch für Gamers.at und so unterstützen wir auch heuer wieder den Osterhasen. Das bedeutet für euch: Wir verlosen jede Menge tolle Preise. Den Anfang in unserer Ostergewinnspielwoche macht Nintendo, die uns dafür ein tolles Spiele-Bundle zur Verfügung gestellt hat.

Über Super Smash Bros. Ultimate

Mario, Link, Samus, Pikachu! Die populärsten Nintendo-Helden und viele neue Gesichter sind mit von der Partie bei Super Smash Bros. Bis zu vier Spieler können gegeneinander kämpfen – in fantastisch gestalteten Szenerien, die von Nintendos klassischen TV-Konsolenspielen inspiriert sind. In den Wettkämpfen treten traditionelle Charaktere der Super Smash Bros.-Serie an, aber auch neue Herausforderer wie Mega Man, Little Mac oder Palutena, die Göttin des Lichts aus den Kid Icarus-Spielen. Außerdem können die Spieler erstmals ihr eigenes Mii in den Ring schicken. Für die energiegeladenen, actionreichen Kämpfe stehen die unterschiedlichsten Steuerungsoptionen zur Verfügung. Kampftechniken (Movesets) lassen sich personalisieren, wenn man mit Freunden spielt.

Über Pokémon Schild

Eine neue Generation von Pokémon wird für die Nintendo Switch™ erscheinen. Werde ein Pokémon Trainer und Teil einer neuen Reise in der neuen Galar-Region! Wähle eines von 3 Partner-Pokémon: Chimpep, Hopplo oder Memmeon . In diesem völlig neuen Abenteuer wirst du neuen und bekannten Pokémon antreffen indem du sie fängst, um sie kämpfst oder handelst. Dabei wirst du neue Umgebung und Stories entdecken. Mach dich bereit für das nächste Pokémon Abenteuer mit der Pokémon™ Schwert und Pokémon™ Schild Edition.

Über Tetris 99

Diese Online-Version des Spieleklassikers hat es in sich! 99 Spielende treten gegeneinander an – bis am Ende ein Sieger oder eine Siegerin feststeht. Fans dürfen sich auch auf Online-Events freuen. Stelle im Battle Royale für 99 Spieler dein Tetris-Können unter Beweis!

Was kann ich gewinnen?

1x Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch

1x Tetris 99 für Nintendo Switch

1x Pokémon Schild für Nintendo Switch

Vielen Dank an Nintendo für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Wie viele Ostereier sind auf dieser Seite versteckt?

















Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

© Beitragsbild von April Rodmyre auf Pixabay