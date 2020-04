Ostergewinnspiel 2020: PlayStation

Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas! Und den wollen wir von Gamers.at auch heuer wieder unterstützen. Das bedeutet für euch: Wir verlosen jede Menge tolle Preise. Auch von PlayStation haben wir jede Menge toller Gewinne bekommen, die wir nun gerne unter unseren Lesern verlosen!

Über PlayStation Now

Mit PS Now kannst du dich direkt in spannende Blockbuster-Action, exklusive PlayStation-Titel, skurrile Indie-Games und familientaugliche Abenteuer stürzen. Die Mediathek wird jeden Monat neu aktualisiert – so kommt sicher keine Langeweile auf! Streame über 650 PS4-, PS3- und PS2-Titel aus vielen verschiedenen Genres auf PS4 oder Windows-PC. Spiele, so viel du willst, und speichere deinen Fortschritt, um auf einem beliebigen Gerät nahtlos anknüpfen zu können. Oder lade dir aus unserem Angebot mit über 300 PS4-Titeln deine Lieblingsspiele auf deine PS4-Konsole herunter und genieße sie in Auflösungen von bis zu 4K auf PS4 Pro. Egal, ob du streamst oder herunterlädst, dein PS Now-Abonnement beinhaltet den kompletten Zugriff auf alle verfügbaren Online-Multiplayer-Modi. Hier geht es zur kostenlosen Testversion.

Über Dreams

In Dreams können Träume anderer Spieler erkundet und gespielt werden, sowie die eigenen Träume zum Leben erweckt werden und der Spieler kann andere an seinen Träumen teilhaben lassen – auf einem übergangslosen Spielplatz der Kreativität mit unbestimmtem Ausgang und endlosen Möglichkeiten. Dreams wurde vom vielfach ausgezeichneten Studio Media Molecule exklusiv für PS4 entwickelt und bringt dessen unbändige Leidenschaft für Revolutionäres und fesselndeI Erlebnisse zum Ausdruck.

Über MediEvil

Bürger von Gallowmere, frohlocket! Sir Daniel Fortesque, der legendäre Ritter mit dem zahnigen Grinsen, macht dem Land der Lebenden (und der Toten) erneut seine Aufwartung! Ob ihr nun den Felsen spuckenden Gargoyles beim Bergmausoleum ausweicht, den bedrohlichen Bauern auf den Vogelscheuchenfeldern davonlauft oder euch der riesigen Arbeiterameisen in den Ameisenhöhlen erwehrt – Sir Dan hat auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Doch fürchtet euch nicht! Denn obwohl ihr auf dieser Reise mit zahllosen schauderhaften Gegnern konfrontiert werdet, gibt es ein ganzes Heer an Helden, die euch auf eurem Weg leiten und Sir Dan mit einem stetig anwachsenden Arsenal an Waffen und Schilden für seine Mission versorgen. Von verzauberten Schwertern bis hin zu riesigen Hämmern, Armbrüsten, Wurfmessern und Äxten ist alles vertreten, doch setzt eure Waffen wohlüberlegt ein, sonst verliert ihr noch euren Kopf (schon wieder). Und eines ist so sicher wie der Tod: Auch wenn ihr mit Dans erstem Abenteuer vertraut seid, wird es euch den Kopf verdrehen, wenn ihr seht, was alles an Altbekanntem (und Neuem!) den Weg ins Spiel gefunden hat. Zusätzlich zur kompletten grafischen Überarbeitung, einem verbesserten Kamerasystem und einer brandneuen Erzählerin (seid gespannt) spendieren wir dem PlayStation-Klassiker eine ganze Sargladung an Geheimnissen, die nur darauf warten, von euch ausgebuddelt zu werden.

Über Concrete Genie

Schnapp dir deinen magischen Pinsel und erwecke die verlassene Stadt Denska mit deiner Kunst wieder zum Leben. Schlüpf in die Rolle des kreativen Teenagers Ash, um den sich dieses Action-Adventure dreht – exklusiv auf PS4. Nur du kannst dieser einst geschäftigen Hafenstadt zurück zu ihrem alten Glanz verhelfen, während du der Verschmutzung und Fieslingen trotzt, indem du dir die Macht der lebenden Farbe zunutze machst und die Straßen und Gassen reinigst. Male deine ganz eigene Straßenkunst auf die verschmutzen Wände von Denska und sieh zu, wie die neckischen Dschinns, die du malst, zum Leben erwachen und dir helfen. Jeder Dschinn besitzt magische Elementarkräfte, die dir nicht nur dabei helfen, diverse Rätsel zu lösen und Feinde loszuwerden, sondern sogar das Schicksal von Ash und Denska verändern können …

Über Death Stranding

In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Der legendäre Spielemacher Hideo Kojima präsentiert mit den Darstellern Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner ein brandneues Open-World-Action-Adventure für PlayStation®4, das sich über Genrekonventionen hinwegsetzt.

Was kann ich gewinnen?

1x 12-Monate-Abo von PlayStation Now (Code)

1x Dreams-Paket, bestehend aus 1x Dreams OVP + 1x Lanyard + 1x Skizzierbuch

1x MediEvil (Code)

1x Concrete Genie (Code)

1x Death Stranding (OVP)

Vielen Dank an PlayStation für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

© Beitragsbild von Gerd Altmann auf Pixabay