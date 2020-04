Ostergewinnspiel 2020: Ubisoft

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich und deshalb unterstützt ihn Gamers.at auch heuer wieder. Das bedeutet für euch. Wir verlosen jede Menge tolle Preise. Für den heutigen Tag unserer Ostergewinnspielwoche hat uns Ubisoft viele tolle Spiele zur Verfügung gestellt.

Über Trials Rising

Trials Rising ist die neueste der packenden motorrad-plattformserien von Ubisoft. Rising Trials ist der bislang größte und ehrgeizigste Titel der Serie und verbindet das kern-gameplay und die überragende Action des trials-franchises mit brandneuen Funktionen, mehr Wettbewerb und einem frischen erscheinungsbild. To-rich EXPERIENCE wurde von Grund auf entwickelt, um neuen Spielern das beliebte physikbasierte Gameplay nahe zu bringen. Mit mehr Strecken als je zuvor werden die Fähigkeiten und Nerven erfahrener Spieler in den schwierigsten Herausforderungen auf die Probe gestellt. Dies ist Trials von seiner besten Seite.

Über Just Dance 2020

Das Musikvideospiel-Franchise Nummer 1, mit über 67 Millionen verkauften Einheiten, ist zurück auf der Tanzfläche und erscheint diesen Herbst in einer Ausgabe. Das Just Dance feiert den 10. Geburtstag und erscheint mit 40 Songs, weiteren Universen und exklusiven Überraschungen, die die Spieler entdecken dürfen. Die Community besteht aus über 120 Millionen Spielern auf der ganzen Welt, die nur darauf warten, alles auf dem Dancefloor zu geben. Von Top-Charthits über virale Internet-Phänomene bis hin zu aktuellen Interpreten ist in Just Dance 2020 für jeden Geschmack etwas dabei.

Über The Crew 2

Willkommen zur Motornation, einer riesigen, vielseitigen, actionreichen und schönen Region, die wie für den Motorsport geschaffen wurde: die gesamten vereinigten Staaten von Amerika. Dem Spieler stehen uneingeschränkte Möglichkeiten zur Erkundung zur Verfügung: Am Boden, zu See und zu Luft. Straßen- und Profirennfahrer, Off-Road-Erforscher und Freestyler kommen von überall hierher zusammen und konkurrieren in allen Disziplinen. Der Spieler kann sich ihnen in rasanten Wettkämpfen anschließen und seine glorreichsten Momente mit der Welt teilen. The Crew 2, die revolutionäre Fortsetzung des The Crew-Franchise, hält den Nervenkitzel des amerikanischen Motorsports in einer aufregenden Open World fest. Der Spieler muss sein Können in verschiedenen Motorsportdisziplinen unter Beweis stellen, von Autos über Motorräder, bis hin zu Booten und Flugzeugen. Das Rennspielgenre wird auf ein ganz neues Level gebracht – nonstop Wettkämpfe innerhalb der gesamten USA, grenzenlose Erkundungen und völlige Freiheit. Der Spieler kann zudem seine besten Augenblicke speichern und später mit der ganzen Welt teilen!

Über Assassin’s Creed Odyssey

Schreiben Sie Ihre eigene legendäre Odyssee und erleben Sie epische Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Sie wurden von Ihrer Familie zum Tode verurteilt und begeben sich auf eine epische Reise, die vom Ausgestoßenen zum legendären griechischen Helden führt, um die Wahrheit über Ihre Vergangenheit zu erfahren. Schlagen Sie Ihren eigenen Pfad durch eine vom Krieg gezeichnete Welt, die von Göttern und Menschen geprägt wurde und in der die Berge ins Meer versinken. Treffen Sie bekannte Figuren des alten Griechenlands und erleben Sie den Wendepunkt der Geschichte, welcher die westliche Zivilisation geprägt hat.

Was kann ich gewinnen?

1x Trials Rising (Gold Edition) – PS4

1x Just Dance 2020 – PS4

1x The Crew 2 (Gold Edition) – PS4

1x Assassin’s Creed Odyssey (Gold Edition) – PS4

Vielen Dank an Ubisoft für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Wie viele Ostereier sind auf dieser Seite versteckt?

















Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



HINWEIS: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an gewinnspiel ∂ gamers.at schicken, vielen Dank!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

© Beitragsbild von tomekszeremeta1 auf Pixabay