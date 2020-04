Ostergewinnspiel 2020: XBOX

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Das gilt natürlich auch für Gamers.at und so unterstützen wir auch heuer wieder den Osterhasen. Das bedeutet für euch: Wir verlosen jede Menge toller Preise. Für den zweiten Tag unserer Ostergewinnspielwoche dürfen wir Gewinne von XBox unter unseren Lesern verlosen!

Alle Ostergewinnspiele findet ihr unter diesem Link

Über Xbox One Wireless Controller „BLUE“

Erlebe den verbesserten Komfort und Haptik des Xbox Wireless Controller mit einem schlanken, optimierten Design und texturierter Grip-Fläche. Genieße individuelle Tastenbelegung und verbesserte drahtlose Reichweite. Gamepad, drahtlos, Bluetooth, Tiefblau, für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S.

Über Ori and the Will of the Wisps

Der kleine Waldgeist Ori hat schon viele Gefahren gemeistert. Doch als ein schicksalshafter Flug die kleine Eule Ku in Bedrängnis bringt, bedarf es mehr als bloßen Mut, um eine Familie wieder zu vereinen, ein geschundenes Land zu heilen und Oris wahre Bestimmung zu erfahren. In der heiß erwarteten Fortsetzung des preisgekrönten Action-Jump-’n’-Runs Ori and the Blind Forest bricht Ori zu neuen Abenteuern auf und trifft auf neue Freunde und Widersacher, die der in liebevollen Details handgezeichneten Spielwelt Leben einhauchen. Untermalt mit einem orchestralen Soundtrack führt Moon Studios in Ori and the Will of the Wisps seine Tradition fort und verbindet knackige Jump-’n’-Run-Action mit einer ergreifend in Szene gesetzten Geschichte.

Was kann ich gewinnen?

1x Xbox One Wireless Controller „BLUE“ (WL3-00020), Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS“

1x Ori and the Will of the Wisps-Code, Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS“

Vielen Dank an XBox für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

Gewinnfrage: Wie viele Ostereier sind auf dieser Seite versteckt?

















Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



HINWEIS: Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen (momentan sind die Server etwas überlastet), probiert es bitte etwas später noch einmal, oder verwendet unsere Social-Media Kanäle (siehe weiter oben), ihr könnt dort mit denselben Chancen teilnehmen. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den oben gewünschten Daten an gewinnspiel ∂ gamers.at schicken, vielen Dank!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

© Beitragsbild von Susanne Jutzeler, suju-foto auf Pixabay