Ostergewinnspiel 2020: XBOX One X

Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. Für den letzten Tag unserer Ostergewinnspielwoche haben wir uns etwas Besonderes aufgehoben, denn wir dürfen mit Unterstützung von Xbox eine XBox One X Konsole unter unseren Lesern verlosen!

Über Xbox One X

Erlebe beeindruckendes True 4K-Gaming mit 40 % mehr Leistung als bei anderen Konsolen. Auf Xbox One X sind Games einfach besser. Mit seinen 2,3 GHz bereichert der 8-Kern-Custom-AMD-Prozessor das Gaming-Erlebnis um eine bessere KI, naturgetreuere Details und flüssigere Interaktionen. Die 12 GB GDDR5 Grafikspeicher machen das Spiel noch schneller und bombastischer. Das ermöglicht noch größere Welten, fernere Horizonte und kürzere Ladezeiten. Ein GPU mit 6 TeraFLOPS lässt Umgebungen und Charaktere in 4K so realistisch wie nie erscheinen und verleiht ihnen tiefere Details und flüssigere Animationen. Die Speicherbandbreite von 326 GB/s macht die Grafik schneller und detaillierter und sorgt für ein dynamisches Spiel ohne Ruckeln.

Alle technischen Daten und mehr Infos über die Xbox One X findet ihr auf xbox.com.

Was kann ich gewinnen?

Ein Package bestehend aus:

1x XBOX ONE X Konsole (CYV-00009)

1x Modellauto „FORZA HORIZON 4“ [Mc Laren / S Senna]

1x Kaffeebecher „GAME PASS“

Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS“ [DE]

Vielen Dank an XBox für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und mit etwas Glück gehört der Preis bald dir. Für bessere Gewinnchancen könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen wie Facebook oder Instagram beantworten.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb von 5 Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Email an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

