Ostergewinnspielwoche

Es könnte sein es wird bald Ostern sein. Das bedeutet für euch: Wir verlosen im Rahmen unserer Ostergewinnspielwoche jede Menge tolle Preise. Mitmachen lohnt sich dieses Mal besonders! Auf Gamers.at warten in der Osterwoche jeden Tag Überraschungen auf euch: Für unsere Ostergewinnspiele haben uns unsere Partner tolle Preise zur Verfügung gestellt. Das reicht von Spiele-Bundles für nahezu alle aktuellen Konsolen, über Hardware, Merchandising bis hin zu einem besonderen Hauptpreis von XBox. Auf dieser Seite findet ihr eine Übersicht aller Ostergewinnspiele. Diese Liste wird ständig erweitert, also schaut öfters mal vorbei! Mitmachen könnt ihr auf der jeweiligen Gewinnspielseite. Für bessere Gewinnchancen könnt ihr zusätzlich auch die Gewinnfrage in unseren anderen Social-Media Kanälen beantworten. Beispielsweise auf Instagram oder auf Facebook. Montag 6.4.2020: Nintendo 1x Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch

1x Tetris 99 für Nintendo Switch

1x Pokémon Schild für Nintendo Switch Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Dienstag 7.4.2020: XBox 1x Xbox One Wireless Controller „BLUE“ (WL3-00020), Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS“

1x Ori and the Will of the Wisps-Code, Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS“ Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Mittwoch 8.4.2020: Devolo 1x devolo Magic LAN triple Starter Kit

2x devolo Magic LAN triple Einzeladapter Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Donnerstag 9.4.2020: Ubisoft 1x Trials Rising (Gold Edition) – PS4

1x Just Dance 2020 – PS4

1x The Crew 2 (Gold Edition) – PS4

1x Assassin’s Creed Odyssey (Gold Edition) – PS4 Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Freitag 10.4.2020: PlayStation 1x 12-Monate-Abo von PlayStation Now (Code)

1x Dreams-Paket, bestehend aus 1x Dreams OVP + 1x Lanyard + 1x Skizzierbuch

1x MediEvil (Code)

1x Concrete Genie (Code)

1x Death Stranding (OVP) Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Samstag 11.4.2020: Deep Silver 1x Metro Exodus – Autora Edition (Xbox One) + Metro Comic + Taschenlampe + Karabiner

1x Kingdom Come: Deliverance Royal Collector’s Edition (PC) + Vinyl-Soundtrack + Artbook Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Sonntag 11.4.2020: Xbox 1x XBOX ONE X Konsole (CYV-00009)

1x Modellauto „FORZA HORIZON 4“ [Mc Laren / S Senna]

1x Kaffeebecher „GAME PASS“

1x Kaffeebecher „GAME PASS"

Schnürsenkel-Set „XBOX GAME PASS" [DE] Hier geht es direkt zum Gewinnspiel. Alle Ostergewinnspiele findet ihr unter diesem Link

