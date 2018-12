Weihnachts-Gewinnspiel 2018 am 3. Adventsonntag

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Nein, eigentlich schon drei und deswegen verlosen wir heute am 3. Adventsonntag wieder genauso viele schöne Preise. Dieses Mal haben wir nochmals tolle Hardware und auch Games für euch, dieses Mal von devolo, Logitech und Koch Media.

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer dazu bei unseren Sponsoren und Partnern angeklopft und einige wirklich schöne Preise für euch bekommen. Somit bringt euch das Gamers.at Christkind mit etwas Glück das eine oder andere Spiel, coole Goodies oder neue Gaming-Hardware für euren PC. Also nichts verpassen und am besten gleich mitmachen. Heuer verlosen wir an jedem Adventsonntag für jede brennende Kerze am Adventkranz einen tollen Preis.

Für den heutigen zweiten Adventsonntag haben uns devolo, Logitech und KOCH Media folgende Gewinne zur Verfügung gestellt:

Was kann ich gewinnen?

1x devolo Magic 2 WiFi Multiroom-Kit

1x Logitech Gaming Headset G533

3x Tour de France 2018 für PC und

3x Tour de France 2018 für Xbox One

Mehr über das devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit

Die neue Produktlinie devolo Magic bietet mehr Geschwindigkeit, mehr Reichweite und mehr Stabilität. Kurz: devolo Magic ist die neue Referenzklasse im Bereich Home Networking. Dazu vereint devolo erstmals die derzeit leistungsstärksten WLAN- und Powerline-Technologien: devolo Magic bietet Mesh-WLAN und nutzt im Powerline-Bereich eine neue Chip-Generation, die auf dem Standard G.hn basiert. Sie ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 Mbit/s. Mit dem neuen Autopairing ist die Installation so einfach wie nie zuvor. devolo Magic – für ein magisches Multimedia-Erlebnis im ganzen Zuhause.

Statt wie bisher 1.200 Mbit/s bieten die neuen Highend-Adapter Datenraten von bis zu 2.400 Mbit/s. Sie sind damit die schnellsten Powerline-Produkte im Markt und ermöglichen Kunden nicht nur das beste Nutzererlebnis für alle Multimedia-Anwendungen von heute. Denn devolo Magic bietet zugleich genug Ressourcen für die Entertainmentwelt von übermorgen. So lassen sich mit den neuen Produkten problemlos mehrere 4K- oder sogar 8K-Videoinhalte gleichzeitig im ganzen Haus übertragen. Datenintensive Virtual Reality-Anwendungen oder Online-Gaming in Höchstgeschwindigkeit ist ebenso möglich wie ein stabiler Zugang zu allen cloudbasierten Anwendungen.

Unseren Test zum devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit könnt ihr hier lesen und mehr Infos zum Produkt gibt es hier.

Mehr über das Logitech Gaming Headset G533

Das kabellose G533 Gaming Headset von Logitech ist mit Pro G Lautsprechern und der DTS Headphone: X-7.1-Surround Technologie ausgestattet. Nutze die verlustfreie digitale Audioübertragung von bis zu 15 Metern und eine Akkulaufzeit bis zu 15 Stunden. Durch neueste Materialien und Herstellungstechniken ist das G533 Headset stabil und doch leicht, damit du es stundenlang tragen kannst. Es verfügt über ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung an einer einklappbaren Halterung, einen leicht zugänglichen Lautstärkeregler und einen Stummschalter. Verwende die Logitech Gaming Software, um Audio-Feineinstellungen und Personalisierungen vorzunehmen.

Das G533 bildet mit seinem virtuellen 7.1 Surround Sound Kanal die Spielumgebung präzise ab. Du kannst deine Gegner sowie andere Gefahren und mögliche Beute in deinem Umfeld per Gehör orten. Mit der Logitech Gaming Software (LGS) kannst du die Lautstärke für jeden der 7 Audiokanäle einstellen. Beispielsweise kannst du Spielgeräusche verstärken, die aus den hinteren Kanälen kommen, damit du hörst, was hinter dir vorgeht.

Mehr Infos zu Logitech Gaming Headset G533



Mehr über Tour de France 2018

Auf der Xbox One übernehmen Spieler in Tour de France 2018 die Kontrolle über die weltbesten Radrennfahrer. Im Kampf um das begehrenswerte Gelbe Trikot erleben die Spieler die Intensität dieses legendären Rennens, in dem nur die besten Renntaktiken, ein Angriff zum richtigen Zeitpunkt sowie die ideale Nutzung der Strecken zum Sieg führen. Im brandneuen Pro-Leader-Modus erstellen Spieler ihren eigenen Rennfahrer und führen ihn an die Spitze der Weltrangliste. Das Erfüllen von Zielvorgaben und neue Aufgaben, bringen die Spieler von Saison zu Saison näher an den Höhepunkt der Rennfahrer-Karriere.

In der offiziellen Management-Simulation zur Tour de France 2018 für PC treten Spieler in die Fußstapfen eines Radsportmanagers und führen ihr eigenes Profi-Radsport-Team durch die herausfordernde Saison 2018. In über 200 Rennen und 500 Etappen, darunter berühmte Touren wie La Vuelta und natürlich der legendären Tour de France, liegen alle Entscheidungen in den Händen der Spieler. Von dem Anwerben der besten Fahrer und Mitarbeiter, über Vertragsverhandlungen, Rennplanung und Trainingskalender, sind Spieler für den Erfolg ihres Teams maßgeblich verantwortlich.

Mehr Infos zu Tour de France 2018

Wie kann ich gewinnen?

Das Mitmachen ist ganz einfach, die Gewinnfrage richtig beantworten und das Formular vollständig ausfüllen. Bitte unbedingt eine korrekte Anschrift eintragen, an diese wird euch im Gewinnfall nämlich auch der entsprechende Preis zugeschickt – eine alternative Zustelladresse könnt ihr in der Anmerkung angeben! Um eurer Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen beantworten:

Gewinnfrage: An welchem Weihnachtstag öffnen traditionell die Kinder in Amerika ihre Geschenke?

















Sie erklären sich einverstanden, daß ihre Daten zur Bearbeitung ihrer Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 31. Dezember 2018.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.