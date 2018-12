Weihnachts-Gewinnspiel 2018 am 4. Adventsonntag

Advent, Advent, alle Lichtlein brennen… Die letzte Kerze sollte jetzt angezündet sein und wir verlosen heute am 4. Adventsonntag wieder schöne Preise. Dieses Mal haben wir nochmals tolle Hardware, Games und Merchandise für euch, dieses Mal von Lioncast, Logitech, Nintendo, Bethesda, Koch Media und Xbox.

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer dazu bei unseren Sponsoren und Partnern angeklopft und einige wirklich schöne Preise für euch bekommen. Somit bringt euch das Gamers.at Christkind mit etwas Glück das eine oder andere Spiel, coole Goodies oder neue Gaming-Hardware für euren PC. Also nichts verpassen und am besten gleich mitmachen. Heuer verlosen wir an jedem Adventsonntag für jede brennende Kerze am Adventkranz einen tollen Preis.

Für den heutigen zweiten Adventsonntag haben uns Lioncast, Logitech, Bethesda, Koch Media, XBox und Nintendo folgende Gewinne zur Verfügung gestellt:

Was kann ich gewinnen?

1x Lioncast Gaming Tastatur LK300 Pro

1x Logitech Gaming Tastatur G513

1x Nintendo Switch Games (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The World Ends With You: Final Remix, ARMS)

1x F1 2018 Headline Edition für PC

1x Valkyria Chronicles 4 Edition Premium für PS4

1x Xbox Fanpackage

1x Bethesda Fanpackage



Mehr über die Lioncast LK300 Pro Gaming Tastatur

Mit der Lioncast LK300 PRO Tastatur kommt der Nachfolger des beliebten LK300 Modells. Dieses Modell verfügt über die beliebten Cherry MX Brown Switches, welche dir ein perfektes Anschlagsgefühl liefern. Weiterhin verfügt die Tastatur über eine besonders starke LED-Beleuchtung jeder einzelnen Taste durch die Radiant Backlight Technology. Zusammen mit der Steuerungs-Software kannst du genau definieren, welche Tasten wie beleuchtet sein sollen. Das bedeutet: Nie mehr daneben greifen, auch wenn es einmal hektisch wird! Dazu kann nicht nur jede Taste beliebig beleuchtet werden – in der Software stehen außerdem vorgefertigte Beleuchtungsprofile für die beliebtesten Spiele zur Verfügung. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse der LK300 PRO sorgt nicht nur für beste Optik, sondern auch für maximale Haltbarkeit.

Unseren Test zur Lioncast LK300 Pro könnt ihr hier lesen und mehr Infos zum Produkt gibt es hier.

Mehr über die Logitech Gaming Tastatur G513

Die mechanische RGB-Gaming-Tastatur G513 ist die perfekte Mischung aus Performance, fortschrittlichen Technologien und Funktionen sowie beispielloser Verarbeitungsqualität. Sie verfügt über mechanische Romer-G Tasten-Switches – die erste Wahl von E-Sport-Profis auf der ganzen Welt. Romer-G Tactile ist das Original-Profil mit fühlbarem Betätigungspunkt, während Romer-G Linear für einen extrem sanften Tastenanschlag sorgt. Die Beleuchtung jeder Taste lässt sich personalisieren, Lichteffekte lassen sich individuell anpassen und In-Game-Effekte werden mit der Logitech Gaming Software in ~16,8 Millionen Farben dargestellt. Die G513 ist gefertigt aus den hochwertigsten Materialien für Strapazierfähigkeit und edle Optik und umfasst eine Memory Foam Handballenauflage für zusätzlichen Bedienkomfort.

Mehr Infos zu Logitech Gaming Headset G533



Mehr über das Nintendo Switch Gamepackage

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch]

Vergessen Sie, was Sie bisher über „The Legend of Zelda“ wissen! Begeben Sie sich in eine neue Welt voller Abenteuer und Entdeckungen in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, einem innovativen neuen Spiel in der beliebten Reihe. Reisen Sie über Felder, durch Wälder und auf Berggipfel, und finden Sie im Laufe dieses mitreißenden Abenteuers heraus, was aus dem zerstörten Königreich von Hyrule geworden ist.

ARMS [Nintendo Switch]

„ARMS“ ist ein Kampfspiel, bei ausfahrbare Waffenarme benutzt werden, um den Gegnern das Leben schwer zu machen. Man kann mit den unterschiedlichsten Charakteren kämpfen und zum Champion werden. Dank Joy-Con schlägt der Kämpfer zu, wenn man selbst zuschlägt.

The World Ends With You -Final Remix- – [Nintendo Switch] Als der Protagonist Neku auf die mysteriöse Shiki trifft, wird er Teil eines tödlichen Spiels: Er hört auf zu existieren, wenn er eine Reihe verdrehter Aufgaben nicht bewältigen sollte. Stürze dich in rhythmusgeladene Kämpfe mit der traditionellen Touchscreen-Steuerung oder setze die Joy-Con-Controller für ein ganz frisches Spielgefühl ein! Erlebe außerdem ein umfangreiches neues Szenario, das neue Einblicke in die Story gewährt.

Mehr Infos zu Nintendo



Mehr über F1 2018 Headline Edition PC

F1 2018 ist das offizielle Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP und beinhaltet den vollständigen Rennkalender der Saison 2018 mit allen Fahrern und Teams sowie allen 21 offiziellen Strecken. Gewinnen Sie die Weltmeisterschaft 2018 und brechen Sie alle Rekorde. Jede Menge zusätzliche Features sowohl online als auch offline, machen F1 2018 zum umfangreichsten und fesselndsten F1-Videospiel der Serie. Zeigen Sie wahren Sportsgeist oder stehen Sie lieber im Rampenlicht? Ob auf der Rennstrecke oder durch geschickten Umgang mit den Medien, Ihr Verhalten hat direkten Einfluss auf Ihre Formel-1-Karriere. F1 2018 überlässt Ihnen die volle Kontrolle. Die Erstauflage von F1 2018 erscheint als exklusive Headline-Edition mit zwei legendären F1-Boliden: Den Brawn-BGP-001, (Jenson Button, Rubens Barichello) sowie den 2003er-Williams-FW25 (Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher).

Mehr Infos zu F1 2018

Mehr über Valkyria Chronicles 4 Edition Premium

Valkyria Chronicles 4 findet zum selben Zeitpunkt wie das originale Valkyria Chronicles statt, setzt den Fokus aber auf das Squad E der Föderation. Commander Claude Wallace und seine Freunde aus Kindertagen brechen auf, um für die Freiheit zu kämpfen, aber eisige Blizzards, kaiserliche Soldaten und die gottgleiche Macht der Valkyria stehen zwischen ihnen und dem Sieg in diesem Krieg. In Valkyria Chronicles 4 kehren das BLiTZ-Kampfsystem und die CANVAS-Grafik-Engine endlich wieder zurück.

Premium Edition in einer Sammlerbox mit Artbook, 2 Add-On-Missionen („Truppe 7“ + „Advance Ops“) und „Hafen“- Panzermodell

Mehr Infos zu Valkyria Chronicles 4

Mehr über XBox Fanpackage

Xbox Österreich hat uns dankernderweise mit Gaming-Merchandise rund um die Xbox ausgestattet, dazu gehören unter anderem Forza Horizon T-Shirt, Xbox Tasse, Xbox Bauchtasche, Chat-Headset, Xbox Luftsofa/Air Lounger.

Xbox One S und XBox One X

Spiele über 1.300 Spiele auf der einzigen Konsole, auf der du die Möglichkeit hast, die besten Spiele von gestern, heute und morgen zu spielen. Xbox One S und Xbox One X sind für 4K geeignet.

Mehr Infos zu Xbox

Mehr über Bethesda Fanpackage

Publisher Bethesda hat uns dankernderweise allerlei Gaming-Merchandise rund um beliebte Spiele wie Quake Champions, Fallout 4, The Evil Within 2 oder The Elder Scrolls Online zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören coole The Evil Within 2 T-Shirts und Pins, Steelbook Cases, Pins und Online-Codes zu The Elder Scrolls Online, Pins und Soundtrack zu Fallout 4, Online-Codes zu Quake Champions und noch einiges mehr.

Mehr Infos zu Bethesda

Wie kann ich gewinnen?

Das Mitmachen ist ganz einfach, die Gewinnfrage richtig beantworten und das Formular vollständig ausfüllen. Bitte unbedingt eine korrekte Anschrift eintragen, an diese wird euch im Gewinnfall nämlich auch der entsprechende Preis zugeschickt – eine alternative Zustelladresse könnt ihr in der Anmerkung angeben! Um eurer Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr zusätzlich die Gewinnfrage auch in unseren Social-Media Kanälen beantworten:

Gewinnfrage: Nennt uns EIN bekanntes Weihnachtslied?

















Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei unserem Gewinnspiel! Der Teilnahmeschluß ist der 31. Dezember 2018.

Teilnahmebedinungen

§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen

(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

§ 2 Teilnahmeberechtigungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular oder den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer wird eine Teilnahme berücksichtigt.

§ 3 Durchführung und Abwicklung

(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

(2) Die Gewinner werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.

(3) Die Gewinner werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich der Gewinner innerhalb einer Woche an Gamers.at richten. Meldet sich der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

(4) Der Gewinn wird den Gewinnern per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

§ 4 Gewinn

(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.

(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.