AMD Ryzen R5 und R7 getestet

AMD ist mit neuen Prozessoren zurück! Ryzen baut auf einer neu entwickelten Architektur auf und verspricht erstmals erschwingliche Preise für Modelle mit sechs und acht Kernen. Welchen Leistungssprung ihr euch beim Gamen dadurch erwarten könnt, haben wir uns genauer angesehen. Wir testen den R7 1700X (8 Kerne), den R5 1600 (6 Kerne) und den R5 1400 (4 Kerne) auf Herz und Nieren.

Bevor wir ans Eingemachte gehen, wollen wir uns anstandshalber kurz der Theorie widmen: Die Basis für die neuen Ryzen-Prozessoren bildet die komplett neu entwickelte Zen-Architektur, deren Strategie sich vom Vorgänger stark unterscheidet. Einzelne Kerne fasst AMD nun mitsamt deren Caches als CPU Complex (kurz CCX) zusammen, jeder Core erhält dazu einen Teil seiner Pipeline doppelt, um zwei Threads gleichzeitig verarbeiten zu können – klassisches Simultaneous Multithreading (SMT, bei Intel Hyperthreading genannt). Außerdem verbaut AMD nun einen Micro-op-Cache inklusive Queue, der bei der Konkurrenz schon in Sandy Bridge Einzug gefunden hat. Dazu gibt es überarbeitete L1- und L2-Caches, die schneller als je zuvor sind.

Zum Leid unserer Brieftaschen benötigen Ryzen-Prozessoren auch einen neuen Sockel namens AM4. Daher benötigt ihr für Ryzen zwangsweise ein neues Mainboard. Auch der alte Arbeitsspeicher kann nicht wiederverwendet werden, denn AMD wechselt endlich auf DDR4-Speicher, der höhere Bandbreiten bei niedrigerer Leistungsaufnahme bietet. Ein großer Sprung wurde auch bei der Fertigungstechnik hingelegt: Ryzen setzt erstmals auf die 14-nm-FinFET-Technologie, die bereits von AMDs Mainstream-Grafikkarten mit dem Codenamen „Polaris“ (zum Beispiel RX 470 und 480) bekannt sein sollte. Dadurch ergibt sich eine besseren Energieeffizienz der neuen Prozessoren oder kurz gesagt: Eure Stromrechnung fällt nicht mehr so hoch aus.

Vergleich der Testkandidaten

Ryzen R7 1700X Ryzen R5 1600 Ryzen R5 1400 Core i7-6950X Core i7-5960X Core i7-6800K Core i7-5820K Core i7-7700K Core i5-7600K Core i3-7350K Core i7-6700K Core i7-4770K Core i7-3770K FX 9590 Codename Summit Ridge Summit Ridge Summit Ridge Broadwell-E Haswell-E Broadwell-E Haswell-E Kaby Lake Kaby Lake Kaby Lake Skylake Haswell Ivy Bridge Vishera Cores/Threads 8/16 6/12 4/8 10/20 8/16 6/12 6/12 4/8 4/4 2/4 4/8 4/8 4/8 8/8 Basis-Takt 3,4 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz 3 GHz 3 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 4,2 GHz 3,8 GHz 4,2 GHz 4 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 4,7 GHz Turbo-Takt 3,8 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 4,2 GHz - 4,2 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz 5 GHz L2-Cache 4 MB 3 MB 2 MB 2,5 MB 2 MB 1,5 MB 1,5 MB 1 MB 1 MB 0,5 MB 1 MB 1 MB 1 MB 8 MB L3-Cache 16 MB 16 MB 8 MB 25 MB 20 MB 15 MB 15 MB 8 MB 6 MB 4 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB TDP 95 Watt 65 Watt 65 Watt 140 Watt 140 Watt 140 Watt 140 Watt 91 Watt 91 Watt 60 Watt 91 Watt 84 Watt 77 Watt 220 Watt Sockel AM4 AM4 AM4 LGA 2011-3 LGA 2011-3 LGA 2011-3 LGA 2011-3 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1150 LGA 1155 AM3+ Fertigung 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 22 nm 14 nm 22 nm 14 nm 14 nm 14 nm 14 nm 22 nm 22 nm 32 nm Preis* 384 Euro 224 Euro 164 Euro 1713 Euro 1149 Euro 419 Euro 412 Euro 353 Euro 239 Euro 162 Euro 328 Euro 195 Euro** 165 Euro** 171 Euro

Wie wir testen

* Günstigster Geizhals-Preis beim bestgereihten, namhaften Shop** Geschätzter Gebrauchtpreis auf ebay/Willhaben

Unsere Tests führen wir mit unserem eigens entwickelten Benchmark-Automatisierungstool namens Rebench durch. Es sorgt für einen einheitlichen Testablauf und eine fehlerlose Sammlung und Aufarbeitung der Daten. Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Unser Benchmark-Parcours basiert auf einer standardmäßigen Installation von Windows 10. Wir installieren alle aktuellen Treiber vor dem Durchlauf. Mainboards erhalten jeweils die neueste BIOS-Version und werden auf ihre Default-Konfiguration zurückgesetzt. Teilweise schalten wir unübliche Mainboard-Features wie Thunderbolt-Support aus, um die Plattformen vergleichbar zu halten. Multicore Enhancements sind mittlerweile Standard und bleiben aktiv, daher läuft die CPU mit dem per Turbo-Takt definierten Multiplikator auf allen Kernen. Speed Shift ist falls vorhanden (Skylake, Kaby Lake) ebenfalls aktiviert. Im Prinzip ist unser Testsetup damit genau so konfiguriert, wie es jemand ohne fundierten Kenntnissen gemacht hätte.

Testplattformen Summit Ridge Broadwell-E/Haswell-E Kaby Lake/Skylake Haswell Ivy Bridge Vishera Mainboard ASUS Prime X370-Pro ASUS Rampage V Extreme ASUS Strix Z270F ASRock Z97M Formula ASUS Maximus V Extreme ASRock 970A-G/3.1 Speicher Corsair Vengeance, 2x 8 GB KLEVV, 4x 4 GB Corsair Vengeance, 2x 8 GB GSkill Ares, 2x 8 GB GSkill Ares, 2x 8 GB GSkill Ares, 2x 8 GB Speichertakt 2666 MHz 2933 MHz 3000 MHz 2400 MHz 2200 MHz 2000 MHz Timings CL15-17-17-35, 1T CL16-18-18-36, 2T CL15-17-17-35, 2T CL11-13-13-31, 2T CL11-13-13-31, 2T CL11-13-13-31, 2T Basiskomponenten des Testsystems ASUS Strix GTX 1080 Gaming, Advanced Edition, 8 GB GDDR5X

Noctua NH-D15S mit zwei NF-A15 PWM-Lüftern, Lüfterprofil: Default

Samsung 950 Pro, 512 GB

Angelbird Wings PX1 PCIe-M.2-Adapter

Corsair RM1000i, 1000 Watt, 80 Plus zertifiziert

Windows 10, Creators Update

Spiele-Benchmarks

Zusammenfassung

Natürlich haben wir nicht nur Spiele getestet, sondern jegliche Anwendungsgebiete der Testkandidaten. Davon zeigen wir euch hier aber nur die Zusammenfassung, die insgesamt aus 13 CPU-Benchmarks, 8 System-Tests und den obenhalb gezeigten 14 Spieletests besteht. Die Gesamtpunktezahl – wir nennen sie liebevoll „Performance Points“ – stellt sich aus der Summe all dieser Benchmark-Ergebnisse zusammen. Das Produkt mit dem besten Wert erhält 100 Punkte (oder Prozent), ein Produkt mit einem genau halb so guten Resultat nur 50. Die erzielte Punktezahl pro Benchmark ist also relativ zum besten Wert/Produkt in jedem Benchmark zu sehen.

Das Preis/Leistungsverhältnis setzt sich aus den zuvor ermittelten Gesamtwerten und dem aktuellen Bestpreis im Handel zusammen. Dadurch erhalten wir einen Euro-Betrag pro erzieltem Performance Point. Unter Bestpreis verstehen wir den kleinsten Preis des ersten gelisteten, namhaften Shops in Geizhals am Tag der Veröffentlichung des Reviews. Nicht mehr im Handel erhältliche Produkte werden mithilfe von ebay und Willhaben mit einem geschätzten Gebrauchtpreis versehen.

Die Gesamtwertung holt sich wenig überraschend das gleichzeitig mit Abstand teuerste Topmodell von Intel, der i7-6950X. Er ist allerdings auch der einzige Testkandidat mit zehn Kernen. Auf Platz 2 kann sich gerade noch der Vorgänger i7-5960X mit seinen acht Kernen dazwischenquetschen, für den ebenfalls noch deutlich über 1100 Euro hingelegt werden müssen. Umso mehr freut uns der Stockerlplatz für den übertakteten R7 1700X mit 3,9 GHz, der circa ein drei Mal so gutes Preis/Leistungsverhältnis wie der 5960X hat. Mit der im Werk eingestellten Taktrate muss er sich trotzdem unterm Strich dem hochgezüchteten i7-7700K mit 4,5 GHz geschlagen geben. Das liegt aber nicht nur am geringeren Takt, sondern auch daran, dass die Gaming- und System-Tests noch nicht von den acht Kernen, aber dafür umso mehr vom hohen Takt profitieren.

Den Sechskernern von Intel macht der R5 1600 das Leben schwer. In der Gesamtwertung braucht er zwar eine Taktrate von 4 GHz, um die Pendants i7-6800K und i7-5820K einzuholen, lässt aber auch ganz ohne Übertaktung durch das ausgezeichnete Preis/Leistungsverhältnis die Konkurrenz im Regen stehen.

Weniger gute Argumente bringt der R5 1400 mit. Seine vier Kerne können letztendlich nicht einmal dem i3-7350K mit nur zwei Kernen die Show stehlen. Preislich liegen sie zwar gleichauf, aber es fehlt einfach an Takt, um zu überzeugen. Mit 3,9 GHz, also um 500 MHz übertaktet, kann er dann doch noch aufholen und reiht sich zwischen i7-3770K und i7-4770K ein.

Temperatur und Leistungsaufnahme

Unsere Messergebnisse zeigen ein klares Bild: Ryzen bleibt unter Last deutlich kühler und braucht auch weniger Strom als die Konkurrenz von Intel mit derselben Anzahl an Kernen. Unser gesamtes Testsystem macht mit Ryzen einen sehr balancierten Eindruck, behält im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf und kann uns in auf ganzer Linie überzeugen.

Fazit

AMD ist tatsächlich zurück! Auch wenn die Konkurrenz von Intel weiterhin die Top-Positionen im Bereich Performance besetzt, kann das Preis/Leistungsverhältnis von Ryzen voll und ganz überzeugen und bringt wieder Bewegung in CPU-Markt. Der R7 1700X ist der mit Abstand günstigste Octacore-Prozessor und wartet mit viel Potenzial für die Zukunft auf. Dasselbe gilt für den R5 1600 mit sechs Kernen und den R5 1400 mit vier Kernen, die allerdings beide standardmäßig nicht genügend Taktfrequenz besitzen, um sich an den hochgezüchteten Vierkernern von Intel vorbeizuschummeln. Unsere Overclocking-Experimente zeigen das sehr schön: Mit 4 GHz zeigt der R5 1600 seine wahre Stärke und kann in den CPU-Benchmarks mit dem deutlich teureren i7-6800K nahezu gleichziehen, bei den System-Tests sogar einen schönen Vorsprung herausholen. Der R5 1400 muss sich hingegen selbst mit 3,9 GHz auf allen Kernen seiner Konkurrenz größtenteils geschlagen geben; das gilt speziell für CPU-Benchmarks, wo er nur knapp den in die Jahre gekommenen i7-4770K schlagen kann.

Für Gamer zeichnet unser Test auf den ersten Blick kein gutes Bild für Ryzen. Die Spiele-Benchmarks müssen jedoch zuerst in Relation gesetzt werden, um sie korrekt interpretieren zu können. Unsere praxisorientierten Settings mit 2560×1400 und 4K ohne Antialiasing und nahezu maximalen Details werden nämlich häufig von der verwendeten GTX 1080 limitiert. Teilweise unterscheiden sich die Spitzenplätze in den einzelnen Benchmarks um 1-2 nicht signifikante Frames pro Sekunde. Das ist auch gut so, denn die Hauptaufgabe der CPU liegt nicht darin, die Framerate im ohnehin ruckelfreien Bereich zu verbessern, sondern darin, die Grafikkarte maximal auszulasten; also nicht zu limitieren. Das schaffen auch alle Testkandidaten durch die Bank überraschend gut: Sogar ein R5 1400 mit nur 3,4 GHz Turbo-Takt erreicht in der Gesamtwertung 92% und ist daher ebenfalls zum Gamen geeignet (auch wenn eine schwächere Grafikkarte eine bessere Paarung darstellen würde). Außerdem steht in Aussicht, dass die aktuelle, PC-nahe Konsolengeneration mit vielen Kernen und vergleichsweise geringem Takt die Entwicklung von Spielen langfristig beeinflusst. Laut AMD brauchen auch die Spieleentwickler „Zeit mit Zen“, um ihre Engines auf die Vorteile von Ryzen anzupassen. Daher sehen wir für Sechs- und Achtkerner auch im Gaming-Bereich ausreichend Potenzial, das derzeit noch nicht ausgeschöpft wird.

Besonders erfreulich sind die Verbesserungen im Bereich Abwärme und Leistungsaufnahme im Vergleich zu Ryzens Vorgänger. Im Leerlauf darf sich Kaby Lake zwar immer noch die energieeffizienteste Plattform nennen, dafür bleibt jedes Ryzen-Modell in Anbetracht seiner Kerne kühler und überrascht unter Last mit teilweise deutlich weniger Verbrauch als die direkten Konkurrenten. Unserer Meinung nach ein gutes Argument für die neuen AMD-CPUs, vor allem wenn ein leises und dennoch potentes System gewünscht wird. Enttäuscht sind wir vom i7-7700K, Intels Vorzeige-Quadcore. Seine Leistung mag zwar überzeugen, aber das ist nur durch brachial hohe Taktfrequenzen möglich. Diese wirken sich durch den nicht verlöteten und daher suboptimal Wärme abführenden Heatspreader sehr negativ auf dessen Eigenschaften aus. Teilweise muss die CPU dadurch bei längerer Last selbst mit guter Luftkühlung heruntertakten und kann die 4,5 GHz bei unserem Testexemplar nicht halten. Das wirkt sich auch auf die Performance aus, weshalb der kleinere i5-7600K gar nicht so viel schlechtere Arbeit leistet.

Unterm Strich sind wir sehr angetan von Ryzen und können seit Ewigkeiten wieder den Griff zu einem Prozessor von AMD empfehlen. Der Sprung zur Vorgänger-Generation auf Basis von Bulldozer ist gewaltig und kann sich mehr als sehen lassen. Intel muss sich schon gute Argumente für die unverhältnismäßig große Preisdifferenz ihrer X/K-Modelle mit mehr als vier Kernen ausdenken. Das nächste Update von Ryzen, derzeit Zen+ genannt, könnte den Gerüchten nach nämlich durch Optimierung der Fertigung (wie wir es auch bei der RX 580 gesehen haben) einen schönen Sprung bei den Taktraten hinlegen und sich damit vom weiß-blauen Mittelfeld absetzen. Wer darauf nicht warten möchte, kann ja selbst Hand an den freien Multiplikator anlegen und bekommt dafür einen konkurrenzfähigen Sechs- oder Achtkerner zu einem überaus fairen Preis.

Links, Danksagung

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Kontakte in der Industrie, die diesen Test unterstützt und dadurch ermöglicht haben: AMD, Intel, ASUS, Ubisoft, ASRock, Futuremark, e-tec.at, Andreas von Noctua, Tamas von Finalwire (AIDA64) und Martin von HWiNFO.