in Hardware

by

Embody Gaming Chair von Logitech G und Herman Miller

Logitech G und Herman Miller, eine Möbelmarke mit Sitz in Michigan in den USA, haben gemeinsam eine neue Reihe Gaming-Möbel vorgestellt. Highlight des neuen Möbel- und Zubehör-Lineups ist der Embody Gaming Chair, der erste Gaming-Stuhl, der höchsten ergonomischen Ansprüchen genügen soll. Auf Basis des Herman Miller Embody Chair, der Maßstäbe in Sachen Druckverteilung, natürliche Ausrichtung und gesunde Bewegung gesetzt hat, wurde der Embody Gaming Chair auf die Anforderungen von Pro-Gamern und Streamern optimiert. Zusätzlich bringen die beiden Unternehmen einen höhenverstellbaren Schreibtisch und einen Monitorarm auf den Gaming-Markt. Höchstleistung durch Ergonomie „Gemeinsam mit Logitech G haben wir das Verhalten von Esports-Profis untersucht, um herauszufinden, wie wir ihre Performance verbessern und zugleich ihre körperliche Gesundheit fördern können“, sagt Tim Straker, Chief Marketing Officer bei Herman Miller. „Wir haben festgestellt, dass die Spieler oft eine Haltung auf ihren Stühlen einnehmen, die sich negativ auf ihre Leistung auswirkt und mit der Zeit ihre Gesundheit schädigen kann. Wir haben eine Lösung gesucht, die den Spielern hilft, ihre ideale Haltung über lange Zeiträume beizubehalten, damit sie in entscheidenden Momenten entspannt und konzentriert sind. Unser neues Gaming-Lineup kann genau das leisten.“ Herman Miller und Logitech G haben verschiedene Stuhl-Designs von Herman Miller mit Gamern getestet und den Embody Chair als perfekte Grundlage für einen Gaming-Stuhl ausgewählt. Typische Esportler und Streamer sitzen mehr als dreimal so lange am Schreibtisch wie ein durchschnittlicher Büroarbeiter. Ein Großteil der Gamer äußerte Unzufriedenheit mit der Ergonomie handelsüblicher Gaming-Stühle, bei denen oft die reine Ästhetik im Vordergrund steht. Die Folge ist oft ein erheblicher Leistungsabfall aufgrund der größeren körperlichen Herausforderung, die sich aus Abnutzungserscheinungen durch repetitive Bewegungen ergibt. „Gamer verdienen fortschrittliche ergonomische Lösungen in allen Spiel-Aspekten“, sagt Peter Kingsley, Chief Marketing Officer bei Logitech G. „Weil wir das Prinzip Gaming-Stuhl ganz neu denken wollten, haben wir uns mit Herman Miller zusammengetan, um den preisgekrönten Embody Chair zu einer Lösung weiterzuentwickeln, die den speziellen Bedürfnissen der heutigen Gamer gerecht wird. Und das ist nur der erste Schritt einer längerfristigen Beziehung – wir freuen uns, weiter mit Herman Miller zusammenzuarbeiten, um neue Wege zu finden, Gamern zu Höchstleistungen zu verhelfen.“ Der erste Gaming-Stuhl von Herman Miller und Logitech G geht gezielt auf all diese Bedürfnisse ein. Mit dem Embody Gaming Chair können Spieler ihren Körper richtig ausrichten, ausbalancieren und bequem sitzen. Dazu wurde eine Reihe von Optimierungen vorgenommen: Ein Kühlschaum mit kupferhaltigen Partikeln unterstützt die ideale Spielhaltung und reduziert den Hitzestau, der durch längeres Sitzen auf dicken Kissen entsteht; eine grobkörnige Auflage verteilt das Gewicht gleichmäßiger, um Druck zu verringern und Bewegung zu fördern – beides Schlüsselfaktoren für die Aufrechterhaltung einer gesunden Zirkulation und guter Konzentration. Zusätzliches Gaming-Zubehör Das passende Pendant zum Embody Gaming Chair stellen die neuen Gaming-Desk-Varianten Herman Miller Motia, Ratio und Nevi dar. Sowohl ästhetisch als auch funktional perfekt auf den Embody Gaming Chair abgestimmt, fördern sie gleichmäßige Bewegung und erlauben regelmäßige Haltungswechsel, indem sie sich dem jeweiligen Spielstil anpassen – so werden beim Nutzer Energie und Effizienz gesteigert. Die neuen Gaming Desks verfügen über eine mattschwarze, wischfeste und blendfreie Oberfläche, die in dieser Form einzigartig ist. Desk und Chair können mit dem passenden Ollin Gaming Monitorarm kombiniert werden, der Monitore und Laptops unterschiedlichen Gewichts und unterschiedlicher Größe unterstützt. Der Arm verfügt über einen großen Bewegungsradius, damit die Spieler ihren Bildschirm genau dort positionieren können, wo es für sie am bequemsten ist. Auf diese Weise wird auch eine gesündere Körperhaltung beim Spielen gefördert. Preis und Verfügbarkeit Alle genannten Produkte sind ab 22. Juli auf HermanMiller.com/gaming verfügbar. Der Embody Gaming Chair ist für 1.320 Euro erhältlich, der Motia Desk für 1.135 Euro und der Ollin Monitor Arm für 195 Euro. Beitrag teilen teilen

info