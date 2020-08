in Hardware

Neues Logitech G923 Rennlenkrad

Logitech G hat heute das neue Logitech G923 Rennlenkrad mit Pedalen vorgestellt. Das High Performance Lenkrad ermöglicht authentische Rennsimulation auf dem neuesten Stand der Technik. Entwickelt für ein maximal realistisches Spielerlebnis nutzt das G932 TRUEFORCE™, ein neues hochempfindliches Force Feedback-System, das sich in die Physik und die Audio-Engine eines Spiels einwählt, um ein ultrarealistisches Erlebnis zu ermöglichen. „Ein leistungsstarkes Force Feedback-Rennlenkrad kann den Unterschied dazwischen machen, ob der Fahrer die Ziellinie überquert oder in die Begrenzung crasht“ sagt McLaren F1 Fahrer Lando Norris. „TRUEFORCE macht dabei diesen entscheidenden Unterschied, der mir ein realistisches und genaues Lenkgefühl gibt. Jetzt spüre ich, wenn meine Hinterreifen die Bodenhaftung verlieren oder ob ich kurz vor einem Spin stehe. Das ermöglicht mir, schnell zu korrigieren und meiner Konkurrenz so davonzufahren.“ TRUEFORCE ist eine patentierte, hochauflösende Force Feedback-Technologie, die die haptischen Möglichkeiten für Rennspiele revolutioniert. Durch die Nutzung von Spielphysik und Audio in Echtzeit fühlen die Spieler das Dröhnen des Motors, die Reifentraktion, die Beschaffenheit des Geländes der Strecke und das Feedback des Lenkrads nun besser als je zuvor. TRUEFORCE ist direkt mit den Ingame-Engines verbunden und berechnet die Daten bis zu 4000-mal pro Sekunde, um in den unterstützen Spielen möglichst viel Realismus und Detailtreue zu erzeugen. Das G923 Rennlenkrad und die Pedale wurde für modernste Rennsimulationen entworfen. Das Lenkrad besitzt eine gebürstete Metalloptik, ausgefeilte Pedale und eine Radabdeckung aus Leder für maximalen Komfort. Darüber hinaus enthält das G923 eine Reihe neuer Features, darunter: Programmierbare Startsteuerung mit Doppelkupplung: Die programmierbare Doppelkupplung ermöglicht Fahrern einen schnelleren und flüssigeren Start mit maximaler Traktion und minimalem Abgas.

Eingebaute Drehzahlanzeige: Eingebaute farbige LED-Leuchten zeigen den aktuellen Drehzahlbereich an und alarmieren den Fahrer, wenn er einen kritischen Wert erreicht.

Integrierte Spielsteuerung für Konsolen: Playstation-Steuerung ist in das Lenkrad integriert und ermöglichen komplette Kontrolle auf Knopfdruck.

Fortschrittliche Bremspedale: Das neue Bremspedal sorgt dank einer neuen, progressiven Feder für ein realistischeres Bremsgefühl und verbesserte Kontrolle.

Auswahlanzeige mit 24 Punkten: Mit der integrierten Auswahlanzeige hat der Fahrer volle Kontrolle über Traktion, Drehmoment, automatisches Stabilitätsmanagement, Bremskraft und vieles mehr. Preis und Verfügbarkeit Das Logitech G923 Rennlenkrad mit Pedalen ist Playstation 4 und PC verfügbar und wird voraussichtlich ab August 2020 zu einem UVP von 399,99 Euro erhältlich sein. Das G923 wird auch mit der Playstation 5* kompatibel sein, wenn diese zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheint. Weitere Informationen: https://www.logitech.com/de-at *Das Logitech G923 Racing Wheel mit Pedalen wird im Rahmen des offiziellen Lizenzprogramms für PlayStation® entwickelt. Es ist offiziell für PlayStation 4 lizenziert und wird vorbehaltlich der endgültigen Produktgenehmigung durch Sony Interactive Entertainment mit PlayStation 5 kompatibel sein.

