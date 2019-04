in Hardware

ROCCAT Vulcan 121 AIMO, jetzt in Schwarz

ROCCAT stellt ein neues Modell seiner Vulcan-Serie vor. Die beliebte mechanische Tastatur Vulcan 120 AIMO gibt es jetzt als Vulcan 121 AIMO in schwarzer Version. Damit erfüllt der Hamburger Hersteller den in der Community häufig geäußerten Wunsch nach einer weiteren Farbvariante.

Die Vulcan-Tastaturserie besticht durch einzigartiges Design mit dem eigens für sie entwickelten ROCCAT Titan Switch Tactile, welches in der 120 AIMO Edition mit dem iF Design Award 2019 ausgezeichnet wurde. Das transparente Gehäuse des Schalters ist Basis für die Beleuchtungsszenarien mit dem ROCCAT RGB-Lichtsystem AIMO. Jede Taste ist individuell konfigurierbar und kann in bis zu 16,8 Millionen unterschiedlichen Farben aufleuchten.

Aber auch auf technischer Seite weiß der Titan Switch Tactile zu überzeugen: Er ist bis zu 20 % schneller als der gängige Standard. Eine solide Bauart, erstklassige Materialien sowie der optimale Auslösepunkt sorgen für ein exzellentes Tippgefühl mit einem hohen Maß an Präzision und Kontrolle. Dank Advanced Anti-Ghosting mit NKRO (Full-N-Key-Rollover,) werden ausnahmslos alle Befehlseingaben vollständig registriert.

All die Features der Vulcan 120 inklusive der Oberseite aus Aluminium für besondere Robustheit bringt auch die Vulcan 121 mit. Nur äußerlich unterscheidet sich das 121er-Modell durch die schwarze Aluminiumplatte.

Die ROCCAT Vulcan 121 ist ab sofort im Handel und im ROCCAT-Shop für einen empfohlenen Verkaufspreis von 159,99 EUR erhältlich.