Aktuelle Indie Games, der optimale Spielspaß für Zwischendurch!

Indie Games zeichnen sich vor allem durch ein Low Budget sowie innovative spielerische Ideen aus. Das ist nur aufgrund der geringen Anzahl von Entwicklern für ein Spiel möglich. Deshalb werden sie oft gerne auch als Low Budget Games bezeichnet. Indie Games zeichnen sich durch frische Ideen, statt ständiger neuer Updates in Form von hinzugefügten Teilen aus. Die bekanntesten Vertreter sind The Eight Pages, Slender und Minecraft.

Welche Ideen stecken eigentlich hinter den Indie Games?

Grundsätzlich handelt es sich dabei um Strategie-, Karten-, Brett-, Rundentaktik- oder Rollenspiele. Die meisten der Spiele werden auf der Konsole gespielt. Aber natürlich gibt es auch jede Menge gratis Spiele, welche man am Computer im Browser spielen kann. Die besten Indie Spiele 2020 sind schwer zu benennen, da die Auswahl 2020 riesengroß ist. Somit findet sich für jeden garantiert das Passende.

Auch Indie Spiele für die Nintendo Switch gibt es

Mehr als 20 neue Spiele von unabhängigen Entwicklern aus allen Teilen der Welt sind eingetroffen. Anfang des Jahres 2020 wurden Spiele wie the Last Campfire von Hello Games, Blue Fire, Baldo oder Pixel Junk Eden für die Switch angekündigt. Blue Fire ist ein Jump-’n‘ Run Abenteuerspiel. Somit bietet sich ein reichhaltiges, breit gefächertes Angebot. The Last Campfire überzeugt durch Magie und wilde Landschaften. Blue Fire von Robi Studios ist ein sehr mysthisches Spiel. Baldo von Naps bietet jede Menge Rätsel und viele neue Spielmechaniken. Bei B.ARK von Tic Toc Games handelt es sich um ein Sidescroller Action Spiel, in dem die Spieler in die Rolle von tierischen Raumschiffpiloten schlüpfen müssen. Jede Menge Spaß und Action ist also vorprogrammiert! Quantum League beschreitet den Weg von Zeitreisen. The good Life von White Owls Inc. bietet jede Menge Geheimnisvolles. Bei Eldest Souls handelt es sich um eine Fantasygeschichte mit Kampfszenen. Darüber hinaus können Sie bei einer Reihe anderer neuer Spiele das Land bestellen, Umzüge mit Hindernissen organisieren oder Ihre Seele baumeln lassen. Blair Witch, Ghost of a Tale, Children of the Light und Bounty Battle sind nur einige weitere Neuerscheinungen, die bereits jetzt in aller Munde sind.

Welches sind die besten Indie Spiele für Große?

Auch Erwachsene möchten sich unterhalten. Kinder und Jugendliche möchten meistens einfach nur Spielen. Bei Erwachsenen muss immer auch eine Handlung im Hintergrund mitspielen. Daher müssen gute Entwickler auch für jeden Geschmack die entsprechende Handlung bieten können. Sehr beliebt sind Abenteuer- und Horrorgeschichten. Der Trend geht aber mehr hin zu Kombinationen, zum Beispiel Abenteuer und Horror oder Abenteuer und Science-Fiction. Die Spieler möchten sich praktisch wie in einem Film des jeweiligen Genres fühlen. Nach wie vor steht aber bei Indie Spielen auch bei Erwachsenen die interessante Spielemechanik und das Low Budget im Vordergrund. Retropixel ist natürlich auch wieder hoch im Kurs.

Phönix Point ist ein Spiel der Extraklasse aus der Werkstatt von Julian Gollop. Der Brite ist ein wahrer Meister der Strategie sowie rundenbasierter Taktikkämpfe. Viele neue Spielmechaniken lassen das Herz jedes Spielers höherschlagen. Mundaun ist ein Horrorspiel in den Schweizer Alpen. Das gesamte Spiel besteht nur aus Bleistiftzeichnungen des Schweizers Michael Ziegler. Die außergewöhnliche Kombination aus Erforschung, Horror und Adventure verbunden mit der alpinen Bergwelt macht das Spiel zu einem einzigen Feuerwerk aus Unterhaltung. Disco Elysium ist ein Rollenspiel verbunden mit einer Detektivgeschichte und spielt in einer Küstenstadt. Sable trägt die untrügerische Handschrift des leider schon verstorbenen Meisters seiner Zunft Jean “Moebius“ Giraud. Action, Adventure und Erforschung mit jeder Menge Mystik in Reinkultur! Für alle Liebhaber des Indiana Jones Genre ist Pathway genau das richtige Spiel! Ruinen, Tempel, Dschungel und Entdecker alles vorhanden! Natürlich darf die obligatorische Schatzsuche auch nicht fehlen.

Warum suchen sich viele Indie Entwickler letztendlich doch einen Publisher?

Unabhängige Menschen sind kreativer und leistungsfähiger – meistens! Jeder Mensch braucht aber auch eine gewisse Sicherheit. Deshalb gibt es für Indie Entwickler zwei weitere Möglichkeiten. Entweder sie suchen sich einen Publisher oder sie bieten ihre Spiele auf Steam an. Steam ist eine Plattform speziell für Indie Spiele Entwickler. Die User können so wie im Onlineshop die Spiele kaufen. Da gibt es aber die spezielle Wunschliste. Darauf können die Nutzer ihren Spielewunsch anklicken und warten bis er reduziert wird. Das ist der Zeitpunkt, wo die meisten User dann kaufen. Wird die Rabattaktion angeboten, greifen die User natürlich zu.

Fazit

Indie Spiele sind nach wie vor sehr gefragt. Jedes Jahr gibt es eine Fülle von neuen Spielen, die das Herz jedes Indie Fans höherschlagen lassen. 2020 steht 2019 dabei in nichts nach. Indies gibt es auch 2020 sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Natürlich dürfen Spiele im Retropixel Style dabei nicht fehlen.