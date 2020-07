in Indie

Alpaca Ball – Fußball mit Alpakas angekündigt

Der österreichische Entwickler Salt Castle Studio aus Salzburg kündigt Alpaca Ball für Nintendo Switch and Steam an. Das Spiel wird noch in diesem Jahr erscheinen. Fußball mit Alpakas! Bring den Pokal nach hause und stürze dich mit bis zu 8 Spielern in dieses chaotischen Partyspiel bei dem euch die Alpakas wortwörtlich um die Ohren fliegen! Wirf dein witziges Alpaka in Schale, schwing deinen langen Hals um den Ball zu treffen und versuch dem Ball auf deinen winzigen Beinchen hinterherzukommen. Eine berauschende Mischung aus unvorhersehbarem Zufall, Geschicklichkeit und alberner Physik sorgt für packende Spiele und ein einzigartiges Fußballerlebnis. Physik-basiertes Spielgeschehen für unvorhersehbare und urkomische Ergebnisse!

Chaotischer Couch-Multiplayer für bis zu 8 Personen

Spiele auch online mit deinen Freunden über Steam Remote Play. (Diese Funktion ist exklusiv für die Steam-Version des Spiels)

Führen Sie Ihr Alpaka Team im Karriere-Modus zum Ruhm

Oder bauen Sie maßgeschneiderte Spiele mit Bot-Alpakas!

Lebendige Spielfelder, inspiriert von berühmten südamerikanischen Orten wie Machu Picchu!

Passe das Aussehen deines Alpakas individuell an! „Wir lieben Fussball und haben uns gefragt, wie man die altbewährte Formel aufpeppen könnte. Wir haben uns gedacht, dass es extrem schwierig sein würde, die Regeln eines Spiels zu erweitern, das Hunderte von Jahren alt ist und von Millionen von Menschen geliebt wird“, sagte Gregor Kirchhofer Produce im Salt Castle Studio. „Aber dann erinnerten wir uns daran, dass mit Alpakas alles besser ist, so einfach war das.“ Alpaca Ball soll noch dieses Jahr für Nintendo Switch and Steam erscheinen. Wir bleiben für euch natürlich am Ball. Beitrag teilen teilen

