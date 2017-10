Neues Indie-Game Prosperous Universe

Wir haben wieder News aus der Indie-Szene für euch, heute wollen wir das Game Prosperous Universe vorstellen, ein browserbasiertes sci-fi Trading Game des deutschen Entwicklerstudios simulogics.

Stell Dir eine Welt aus hunderten von Sternen, tausenden von Planeten und Asteroiden, neuen Kolonien und riesigen Reichen vor. Und mittendrin: Du! Ein kleines Unternehmen, mit einer Hand voll Schiffen und gerade genug Geld um genug Sprit für den nächsten Sprung zu kaufen. Was würdest du tun?

Würdest du dein Glück in den Asteroiden-Feldern suchen und nach seltenen Erzen graben? Würdest du deine Schiffe, deine Fracht und alles was du besitzt verkaufen, um in einem der großen Handelszentren zu spekulieren? Würdest du ein angesehener Raumschiff-Designer werden wollen? Oder würdest du alles daran setzen der Anführer eines großen Konglomerats zu werden mit welchem du Handelskriege gegen deine größten Konkurrenten anzettelst? Was auch immer du entscheidest, es wird bleibende Auswirkungen auf die persistente Spielwelt von Prosperous Universe und Konsequenzen für dich und alle anderen haben!

Prosperous Universe ist ein Browser-basiertes massive multiplayer online game in welchem sich alle Spieler die selbe Spielwelt teilen. Keine Shards, keine unterschiedlichen Server, keine Neustarts. Ein Universum.

Auch wenn der Fokus von Prosperous Universe auf den wirtschaftlichen Spielaspekten liegt, wird es ebenfalls eine militärische Komponente geben. In Konflikten wird es aber nicht darum gehen, schlicht seine Gegner zu zerstören: Stattdessen werden diese als Teil eines übergeordneten Meta-Spiels ablaufen bei dem es darum geht die Kontrolle über orbitale und planetare Strukturen zu erlangen, um Einfluss auf Planeten, Märkte und Wirtschaft zu erlangen.

Die Entwickler sind momentan in einer internen Alpha Test Phase und hoffen den Test bald etwas ausweiten zu können.

Mehr Informationen unter www.prosperousuniverse.com