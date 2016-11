Sandbox Game Hellion ab Jänner 2017 auf Steam

Das unabhängige Entwicklungsstudio Zero Gravity hat heute bekanntgegeben, dass ihr kommendes First-Person Multiplayer Space Survival Game für PC, Hellion, bei Steam Early Access im Januar 2017 andocken wird.

Das Sandbox-Spiel Hellion wirft die Spieler in unbekannte Weiten, während sie Hellion erforschen, ein zerstörtes Sonnensystem, das der Friedhof der ersten interstellaren Kolonie der Menschheit ist. Die Spieler haben die Chance, voll in die harsche Realität des Weltraums mit ihrem aus Ersatzteilen gebauten Schiff einzutauchen, verlassene Raumschiffe und die Ruinen von Außenstellen der Menschheit zu erforschen. All das, um die Wahrheit hinter der Zerstörung und dem Konflikt herauszufinden, die die Hoffnungen der Menschheit zerstört haben.

„Hellion ist eine Fusion der Genres Survival und Weltraumsimulation und lässt die Spieler gegen eine tödliche Umgebung antreten – und gegeneinander. Die Handlung des Spiels findet in einem einzelnen Sonnensystem statt und sie müssen extreme Temperaturen und tödliche Strahlung überleben, während sie versuchen, aus den Ruinen und Wracks brauchbare Teile für das eigene Überleben zu bergen. Dazu müssen sie noch die Grundstoffe, die sie zum Leben benötigen – Luft, Wasser, Treibstoff etc. – zusammentragen“, so Marko Smiljanic, Creative Director von Zero Gravity. „Um die Geheimnisse von Hellion zu ergründen, müssen die Spieler ein eigenes Raumschiff finden und sich auf den Weg weit außerhalb ihres sicheren Raums begeben, um Geheimnisse aufzudecken, Ressourcen zu finden und wertvolles Equipment zu bergen. Um das zu erreichen, müssen sie einen Weg zu einer Koexistenz mit anderen Spielern finden, mit anderen Spielern kooperieren – oder zumindest so lange freundlich sein, bis die anderen Spieler nicht mehr von Nutzen sind“.

Ein Sonnensystem Lichtjahre von der Erde entfernt, das war das Ziel der ersten interstellaren Kolonie im 23. Jahrhundert. Eine Million Siedler machten sich im künstlichen Cryo-Schlaf auf den Weg und erwachen hundert Jahre später, nur um zu erkennen, dass sie in einem Albtraum gefangen sind. Anstatt großzügiger Lebensräume, die die Siedler empfangen sollten, gibt es nur noch Zerstörung und Anzeichen eines Konflikts, der nur Ruinen und Schutt übriggelassen hat. Keinerlei Spuren der UN Offiziellen, der Repräsentanten der Konglomerate, Ingenieure, Wissenschaftler oder der Truppen, die die Ordnung sichern sollten: jede Rettungsmöglichkeit ist mindestens ein halbes Jahrhundert entfernt und die einzige Chance zum Überleben für die Siedler ist es, das Beste aus ihrer Situation zu machen, Materialien zu sammeln oder den gewalttätigen Weg zu gehen und sich einfach zu nehmen, was sie brauchen. Andere wiederum versuchen, in einer zivilisierten Art und Weise weiterzuleben und herauszufinden, was die Wahrheit hinter der größten Katastrophe der Menschheit ist.

Die einzigen Orte, die funktionieren wie sie sollen, sind die kleinen Außenposten und Shuttles, in denen die Siedler aufwachen. Alle Systeme haben den Anschein, als wären sie exzessiv genutzt worden und ohne eine schnelle Reparatur wird es bald keine Luft, Wasser und Strom mehr geben. Um zu überleben, müssen die Siedler irgendwo anders Werkzeuge und Ressourcen finden.

Um diese Multiplayer-Erfahrung zu verwirklichen, plant das Team von Zero Gravity ein komplexes System zur Ressourcensammlung, ein ausgefeiltes Handwerkssystem, einzigartige Schadens- und Verwitterungsmodelle für Systeme und Equipment, komplexe Reparatursysteme für Schiffe, Stationen und Equipment, die alle modular aufgebaut sind und so von den Spielern an die eigenen Ansprüche angepasst werden können. Dazu kommt eine tiefgründige Geschichte, die komplett erlebt werden muss, um die Geheimnisse hinter der Zerstörung von Hellion zu ergründen.

Hellion wird ab Januar 2017 im Steam Early Access für PC verfügbar sein. Weitere Informationen gibt es auf der Steam Page von Hellion.

Die offizielle Website des Spiels: www.playhellion.com