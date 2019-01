Touch Type Tale Reveal-Trailer

Das deutsche Indie-Entwicklerteam Pumpernickel Studio hat heute den Reveal-Trailer zu ihrem Echtzeitstrategiespiel Touch Type Tale veröffentlicht. Dieser wird ausschließlich per Tippen gesteuert.



Touch Type Tale ist ein Echtzeitstrategiespiel mit einer Story-reichen Kampagne und einem kompetitiven Online-Multiplayer-Modus, in dem alles ausschließlich per Tippen gesteuert wird. Das neuartige RTS-Spieledesign biete eine extra Portion an voller Kontrolle sowie jederzeit volle Sicht über die gesamte Spielkarte gepaart mit Multitasking- Herausforderungen. Das innovative Tipp-System von Touch Type Tale bietet so eine frische Spielerfahrung für RTS-Veteranen sowie Genre-Neulinge.

Mit einem Thron ohne Nachfolger und Barbaren, die bereits an den Stadttoren warten, wird ein ungewöhnlicher Held auftauchen, um das Königreich zu retten!

Features

Strategie-Gameplay: Touch Type Tale ist ein Echtzeitstrategiespiel, das deine Fähigkeiten auf eine komplett neue Weise testet und es zugleich ermöglicht, das komplette Schlachtfeld jederzeit im Blick zu haben. Superkomplizierte Forschungsbäume und stressiges Mikro-Management sind out und strategisches Denken und präzise Ausführung sind in!

Touch Type Tale ist ein Echtzeitstrategiespiel, das deine Fähigkeiten auf eine komplett neue Weise testet und es zugleich ermöglicht, das komplette Schlachtfeld jederzeit im Blick zu haben. Superkomplizierte Forschungsbäume und stressiges Mikro-Management sind out und strategisches Denken und präzise Ausführung sind in! Heroischer Story-Modus: Das Königreich befindet sich im Umbruch und die Barbaren warten bereits an den Stadttoren! Spieler schlüpfen in die Rolle des Underdogs und Helden in der Einzelspieler Story-Kampagne.

Das Königreich befindet sich im Umbruch und die Barbaren warten bereits an den Stadttoren! Spieler schlüpfen in die Rolle des Underdogs und Helden in der Einzelspieler Story-Kampagne. Online-Multiplayer-Modus: Spieler messen sich in Gefechten – ganz wie die alten Ritter -, in ehrenhaften Kopf-an-Kopf-Duellen im Online-Multiplayer-Modus.

Spieler messen sich in Gefechten – ganz wie die alten Ritter -, in ehrenhaften Kopf-an-Kopf-Duellen im Online-Multiplayer-Modus. Typing Gameplay: Touch Type Tale ist ein Echtzeitstrategiespiel mit einem Twist: Tippen! Der Titel wird per Tippen kontrolliert, was eine extra Portion Multitasking zu den Gefechten beiträgt und Spielern volle Kontrolle in die Hände legt. Das System erfordert eine andere Art von Geschick und Skill und lässt einen frischen Wind für RTS-Veteranen sowie -Neulinge durch das Spiel wehen.

Touch Type Tale wird 2019 auf Steam erscheinen. Spieler können sich zudem hier bereits für kommende Beta-Tests anmelden, die am 14. März starten wird.