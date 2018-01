Mit LocoRoco 2 Remastered schafft es also auch der zweite Teil auf unsere PS4! Leider bringt auch dieser Teil wieder kaum Änderungen oder Neuerungen gegenüber dem PSP Klassiker, trotzdem sollte es in keiner Sammlung fehlen! Jeder der keine PSP hatte und diesen Titel nicht spielen konnte sollte jetzt die Gelegenheit nutzen und es sich holen, ihr werdet es nicht bereuen!

LocoRoco 2 Remastered im Kurztest

Nun hat es also auch der zweite Teil von LocoRoco auf die PS4 geschafft. LocoRoco 2 Remastered überzeugt erneut mit toller Grafik in HD/4K und einem wundervollen Soundtrack. Neuerungen und Änderungen sucht man zwar weiter vergebens, hat dieses Spiel aber auch nicht notwendig. LocoRoco ist ein zeitloser Klassiker, der heute genauso viel Spaß macht wie damals am Handheld.

Die fiesen Moja sind zurück und mit ihnen eine Melodie, die jedem und allem das Leben rauben kann. Die kleinen LocoRoco machen sich also erneut auf in ein Abenteuer, um mit ihren fröhlichen Gesängen wieder Licht in die Welt zu bringen. Dabei macht LocoRoco 2 vieles neu gegenüber dem Vorgänger. Mit Ideen für das Gameplay wurde nicht gespart. Nun gilt es nicht mehr nur mit den Schultertasten durch die Welt zu kugeln, sondern zum Beispiel auch mal eure fröhlichen musikalischen Blobs in Steine schlüpfen zu lassen und Hindernisse zu zerstören oder unter Wasser voranzukommen. Wie schon im ersten Teil üblich, gilt es nun auch im Nachfolger wieder die im Level insgesamt 20 verstreuten Kameraden aufzusammeln und niemanden zurück zu lassen. Ihr könnt mit einem langen Tastendruck alle gesammelten LocoRoco zu einem Großen verschmelzen, doch hin und wieder erfordert das Level-Design, dass ihr mit selber Taste per kurzem Betätigen die große Kugel wieder zerteilt. Dann kann es schon mal schnell passieren, dass euch ein LocoRoco abhanden kommt. Die Level sind nun deutlich länger und bieten mehr verborgene Schlupfwinkel zum Erkunden. An der Spielzeit vom Vorgänger mit etwa 3-4 Stunden hat sich aber nichts geändert, denn geliefert bekommt man diesmal nämlich nur mehr 25 Stages anstatt 40. Durch die ganzen Verstecke und Sammelobjekte hat jedes Level aber einen unvermeidlichen Wiederspielwert, gerade für sammelwütige Spieler ein wunderbarer Zeitvertreib!

Warum Remastered?

Klingt ja alles schön und gut, aber was wurde jetzt am Spiel geändert? Eigentlich nichts! Aber das ist auch nicht schlimm, denn schon die Ur-Version von LocoRoco 2 hatte bereits alles was ein solches Spiel bieten muss. Remastered bedeutet bei diesem Game einfach ein tolles, scharfes, farbenreiches Bild in HD und auf der PS4 Pro sogar in 4K, sowie Surround Sound statt Stereo und die neue Möglichkeit mit den Sensoren des Controllers die Steuerung auf Schwenkbewegungen umzustellen. Außerdem gibt es nun ein paar Mini-Spiele, die es auf der PSP noch nicht gab und auch ein Ad-Hoc 4 Spieler Modi ist an Board! Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber für diesen sehr erschwinglichen Preis ein absolutes Top-Verhältnis! Hier ging es wohl eher darum den Spielern, die keine PSP hatten bzw. vor neun Jahren noch nicht im „spielfähigen“ Alter waren diesen Titel nicht vorzuenthalten, war für mich sicherlich der beste Grund ist, eine Remastered-Version zu veröffentlichen.

FAZIT

Mit LocoRoco 2 Remastered hat es nun also auch der zweite Teil auf die PS4 geschafft! Leider sind Änderungen oder Neuerungen immer noch Mangelware, aber ich denke darum ging es Sony bei bei dieser Remastered-Version auch nicht. Vielmehr will man jedem Zocker, der keine PSP hatte oder noch sehr jung war als der Titel erschien, nun die Chance gegeben werden, diesen Klassiker zu erleben. Und jeder der es damals nicht gespielt hat, der sollte jetzt die Gelegenheit nun definitiv auch nutzen!. So simpel das Gameplay und die Grafik auch ist, der Soundtrack ist hervorragend und das Gesamtkonzept so stimmig, wie es wenige Spiele schaffen. Ich bin froh dieses Spiel nun in meiner Spiele-Sammlung zu haben und auch ihr solltet LocoRoco 2 in der Remastered Version nicht verpassen. Lasst euch nicht vom Alter dieses Spiels abschrecken, es ist zeitlos und daher auch noch heute so genial wie damals!

Was ist es? Remastered Version des PSP Sidescroll-Klassikers in 4k mit einigen neuen Mini-Spielen.

Plattformen: PS4

Getestet auf: PS4 Pro

Entwickler / Publisher: SCE Japan Studio/ Sony Interactive Entertainment

Release: 09. Dezember 2017

Link:

