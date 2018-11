PlayLink im Test – Wissen ist Macht: Dekaden & Chimparty

PlayStations PlayLink-Reihe hat zu meiner großen Freude wieder Zuwachs bekommen. Als großer Quiz-Spiel Fan habe ich mich schon länger auf Wissen is Macht: Dekaden gefreut – und auch Chimparty hat mein Interesse geweckt. Der lokale Multiplayer Modus ist in den letzten Jahren leider etwas in den Hintergrund geraten und PlayLink bringt genau hier den dringend benötigten frischen Wind hinein. Wie gewohnt benötigt jeder Spieler ein mobiles Gerät (Handy oder Tablet) mit der jeweils zugehörigen App, die ihr kostenlos im jeweiligen iOS- oder Android-Store herunterladen könnt, eine W-LAN Verbindung, sowie ein paar Freunde, die Lust und Laune auf einen spaßigen Spiele-Abend haben.

Wissen ist Macht – Dekaden

Am Grundprinzip hat sich auch im neuen Ableger der Quiz-Reihe nicht viel geändert. Bis zu sechs Spieler können gegeneinander antreten und in verschiedenen Runden ihr Wissen messen. Diesmal liegt der Fokus, wie im Titel bereits erwähnt, auf verschiedenen Dekaden – die 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Zu den verschiedenen Epochen müsst ihr aus einem umfangreichen Fragenkatalog zu Popkultur, Musik, TV oder auch Sport wählen und sammelt so Punkte. Am Ende des Spiels werden eure Punkte gezählt und in euren Startplatz auf der Wissenspyramide umgewandelt. Optisch unterscheidet sich die Präsentation kaum vom Vorgänger, jedoch fallen einige Animation unnatürlich ruckelnd aus. Um das Beantworten der Fragen abwechslungsreicher und spannender zu gestalten habt ihr auch wieder die Möglichkeit eure Mitspieler mit „Superaktionen“ zu sabotieren. Neben den bereits bekannten Attacken wie etwa den Glibber, Bomben und Eis gibt es nun auch vier neue Hindernisse, wie beispielsweise den Zipper – der alle Antworten mit einem Zippverschluss verdeckt und so schnell wie möglich am Display des mobilen Gerätes geöffnet werden muss.

Entwickler Wish Studios präsentiert außerdem vier neue Touchscreen Herausforderungen, die die regulären Fragerunden auflockern sollen. Hierbei müssen beispielsweise fehlenden Buchstaben bei Filmtiteln korrekt ausgewählt werden. Zusätzlich zum normalen Quiz-Modus könnt ihr auch auf eurem mobilen Gerät am sogenannten „Blitzquiz“ teilnehmen, in dem ihr an einem Quiz des Tages teilnehmen und im Anschluss eure Ergebnisse mit Spielern auf der ganzen Welt vergleichen könnt. Auch wenn das rätseln Spaß macht, das Spiel ist immer noch sehr kurzweilig und spätestens nach einem dritten Durchgang möchte man dann doch etwas anderes zocken. Für die Zukunft würde ich mir abwechslungsreichere Modi sowie kürzere bzw. überspringbare Animationen wünschen.

Chimparty

Affenstarken Spaß verspricht Entwickler NapNok bei Chimparty und lässt euch in verschiedenen Mini-Spielen gegeneinander antreten und Sterne sammeln. Nachdem ihr euren Primaten ausgewählt und sein Aussehen nach eurem Belieben angepasst habt, kann die Minispiel-Session auch schon losgehen. Insgesamt habt ihr vier verschiedene Modi zur Auswahl: einen klassischen Brettspiel-Modus – der stark an Mario Party erinnert, Überlebensmodus – in dem ihr eure Sterne in verschiedenen Minispielen nicht verlieren dürft, Blitzmodus – schnelle Minispiel-Runde und den personalisierten Modus, in dem ihr aus den insgesamt 90 Leveln wählen könnt. Chimparty macht Laune und ist mit seinen verschiedenen Modi und Leveln für ein PlayLink-Spiel überraschend abwechslungsreich gestaltet.

Das Spiel nimmt sich selbst nicht sonderlich ernst und besticht durch seine liebevoll ulkig gestaltete Spielwelt und ihren albernen Aufgaben. Auf eurem mobilen Gerät könnt ihr durch simples Drücken oder Wischen auf dem Display eure Spielfigur steuern: Springen, laufen, ausweichen und – kein Scherz – pupsen. Denn in manchen Spielen ist es wichtig, euch einen vorteilhaften Windstoß zu sichern. Dies führt zu witzigen Debatten, in denen Mitspieler den Verlust eines Minispiels mit den Worten „Ich konnte in dem Moment einfach nicht pupsen“ bedauern – ein Satz bei dem ich gewettet hätte ihn niemals bei einem Spieleabend mit Freunden zu hören!

FAZIT

PlayLink Spiele sind für mich eine willkommene Innovation für Mehrspieler-Games und meistens ein Garant für lustige Spieleabende. Wissen ist Macht: Dekaden ist ein solides Quizspiel geworden, dass jedoch leider – wie auch schon sein Vorgänger – nicht mit dem legendären PS2 Quizspiel Buzz! mithalten kann. Stellenweise zieht sich die Moderation und schafft es nicht so humorvoll wie geplant zu wirken. Für Quiz-Liebhaber und Fans des ersten Games absolut zu empfehlen.

Chimparty ist ein gelungenes Partyspiel und besticht mit seiner ulkigen Präsentation, sowie abwechslungsreichen Gestaltung. Die verschiedenen Modi und 90 Level sorgen dafür, dass es nicht langweilig wird und bieten damit einen hohen Wiederspielwert. Für mich ist es eines der besten PlayLink Spiele bis jetzt und ich bin schon gespannt, wohin uns die Reise im PlayLink Universum noch führt.

Wenn Ihr nun mehr zu den bisher erschienen PlayLink Spielen erfahren möchtet, findet unter diesem Link noch weitere passende Artikel.

Was ist Playlink? Social-Gaming basierend auf auf dem Prinzip des Second Screens.

Plattformen: PS4, iOS, Android

Getestet: PS4, iOS

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Link: Offizielle Webseite

