The Walking Dead: Die letzte Staffel im Test

Episode 01: “Done Running”

Wie wird das voraussichtlich letzte Telltale Survival Adventure rund um Clementine ausgehen? Diese Frage werde ich hier wohl nicht klären können, dafür erfahrt ihr nun alles wissenswerte über die erste Episode der vierten Staffel unter dem englischen Originaltitel: “Done Running”.

Peter Pan im Zombiedress?

Was die Handlung anbelangt, achtet Telltale darauf, dass auch neue Spieler durch eine Rückblende beim Spielstart die wichtigsten Entscheidungen der letzten Staffeln selbst treffen und nachvollziehen können. Man startet anschließend mit Clementine in ihren Teenagerjahren, welche mit ihrem jungen Schützling Alvin Jr. auf Nahrungssuche ist. Als dieses Vorhaben mit einem Autounfall inmitten einer Zombiehorde endet, werden sie glücklicherweise von einer Gruppe Jugendlicher aufgegriffen und in deren Quartier gebracht. Dieses entpuppt sich als ehemalige Schule inmitten eines abgeschiedenen Waldgebietes und bietet dutzenden, jungen Menschen Schutz vor der harschen Außenwelt. Daraufhin geben AJ und Clementine ihr Bestes, um in dieser Gruppe akzeptiert und bleiben zu können. Es sei noch anzumerken, dass Telltale das Sprichwort: “Nicht alles, was Gold ist, glänzt.” sich für die erste Episode als Leitsatz genommen hat.

Altes Schema im neuen Gewand

Das Gameplay wurde verglichen mit den Vorgängern auf den ersten Blick nicht merklich überarbeitet. Auf den Zweiten musste ich allerdings doch feststellen, dass das User Interface optisch abgeändert und an den Werten für die Kamera herumgespielt wurde, damit die Bewegungen bei meinem XBox One Controller halbwegs flüssig von der Hand gingen. Grundsätzlich bleibt aber alles beim alten, sprich: Quick-Time Events und sich bei den Dialogen zwischen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten entscheiden. Eine “Neuerung” im Walking Dead Franchise von Telltale stellen die Spieler Belohnungen dar. Wer sich also beispielsweise in den letzten Staffeln noch daran erfreut hat, einfach Achievement nach Achievement ausschließlich für den Story-Fortschritt zu kassieren, wird hier enttäuscht werden, da in Staffel vier nun auch verpassbare Interaktionen, sowie das Einsammeln von Collectables zu den Erfolgen dazu gerechnet wird. Seit “The Wolf Among Us”, ebenfalls aus dem Hause Telltale, habe ich persönlich mit solchen Anforderungen immer im Hinterkopf auch bei anderen Franchises gerechnet und war deshalb auch nicht sonderlich überrascht, als diesmal nur drei Erfolge für den Handlungsfortschritt vergeben werden.

Aufhübschung der Apokalypse

Die Grafik und Präsentation bewegt sich stilistisch betrachtet immer mehr in Richtung Comic gemischt mit fotorealistischen Texturen. Die Outlines bei den Charaktermodellen wurden stärker nachgezogen, sodass sich dieser klassische, handgezeichnete Stil herauskristallisieren kann. Weiters ist mir bei manchen Kleidungsstücken aufgefallen, dass diese mit den Bewegungen der Charaktere in Einklang gebracht wurden, sprich, es gibt kleinere Details zu erspähen, wie zum Beispiel sich ablösende Aufnäher auf Jacken und im Wind flatternde Hemden. Auch an der Haarphysik wurde etwas gearbeitet. Der Sound ist Telltale-typisch top on point und bringt die optimale Stimmung für das apokalyptische Szenario mit sich. Die Sprecher sind glaubwürdig, jedoch wirken manche neue Stimmen aus der Jugendgruppe zu stereotypisch.

FAZIT

Wer ein treuer Anhänger der Serie ist und generell mit dieser Art von Handlungsorientierten Spielen seinen Spaß hat, dem sei diese (vermutlich) letzte Reise von Clementine ans Herz gelegt. Ich persönlich vergleiche Telltale Spiele immer mit einem guten Buch. Entspannend, aber nicht zu einschläfernd. Mal ein Ausgleich zu den sonst eher Knöpfchen-lastigen Mitbewerbern am Videospielmarkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode!

Die weiteren Episoden:

Episode 2 „Suffer the Children“ kommt am 25. September 2018

Episode 3 „Broken Toys“ kommt am 6. November 2018

Episode 4 „Take Us Back“ kommt am 18. Dezember 2018

Was ist Telltales: The Walking Dead Staffel 04? Ein 3D-Action-Point and Click-Adventure rund um ein junges Mädchen namens Clementine angesiedelt in einer Zombieapokalypse basierend auf den Graphic Novels von Robert Kirkman.

Plattformen: PS3, XBox 360, PS4, XBox One, PC

Entwickler / Publisher: Telltale Games

Release: 14. August 2018

Link: Offizielle Website

