Until Dawn: Rush of Blood – Test

Achterbahnfahrten sind generell nichts für schwache Nerven. Wenn dann aber die Until Dawn Entwickler daraus ein Spiel für die Playstation VR machen, dann sind selbst hartgesottene Horror-Fans gefordert.

Im namensgebenden Vorgänger Until Dawn (siehe unseren Test dazu) starteten vor knapp einem Jahr acht Jugendliche einen gemeinsamen Ausflug zu einer einsam gelegenen Berghütte. Dass dieser für die meisten der Gruppe tödlich endete, muss wohl kaum mit einer Spoiler Warnung gekennzeichnet werden. Der Ableger Rush of Blood hat nun bis auf den Namen und dem Endgegner mit diesem Spiel aber nicht viel gemeinsam und auch die Ausgangslage ist eine komplett andere: Mutterseelenallein besteigt ihr die Gondel einer Geisterbahn. Im Schneckentempo rutscht ihr zu Beginn den Schienen entlang und ballert mit einer Spielzeugpistole auf bunte Gartenzwerge und Plastikenten. Aber schon ziemlich bald springen euch Zombies, Clowns und Spinnen entgegen und die Spielzeugwaffen werden gegen Schrotflinten, Uzis oder Revolvern getauscht.

Das VR-Abenteuer entpuppt sich als sehr geradliniger, actionreicher Rail- bzw. Lightgun-Shooter der alten Schule. Aus allen Ecken und Enden stürmen diverse Monster und Kreaturen auf euch zu und wollen euch ans Leder. Mit diversen Schießprügel gilt es diese nun abzuwehren und immer tiefer in die Geisterbahn vorzudringen.

Tolle Atmosphäre und präzise Steuerung

Das Spiel lebt von seiner bedrückenden und düsteren Atmosphäre und dabei vor allem von den zahlreichen Shockmomenten. An Höhenangst oder Coulrophobie (krankhafte Angst vor Clowns) sollte man definitiv nicht leiden. So bietet das Spiel zwar eine tolle Kulisse ansich – vor allem bei den schnellen Achterbahn-Sequenzen – insgesamt kann es jedoch (wie aktuell viele andere PS VR Titel auch) nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich optisch das Gezeigte nicht immer auf Playstation 4 Niveau befindet. Auch bei den verschiedenen Gegnertypen hätte ich mir mehr Abwechslung gewünscht. Wirklich sehr gut wurde aber die Steuerung mit dem beiden Move-Controllern umgesetzt. Diese ist in jeder Situation präzise und gibt keinerlei Grund zur Beanstandung.

Insgesamt bietet Until Dawn: Rush of Blood sieben verschiedene Spielabschnitte. Wer aber den echten Endgegner sehen will, muss jeden davon in allen verschiedenen Schwierigkeitsstufen absolvieren. Dazu gibt es noch versteckte Alternativrouten und Highscore-Listen, die den Wiederspielwert erhöhen sollen. Wenn man bedenkt, dass ein Durchgang etwa zwei Stunden dauert, verlängert sich die Gesamtspieldauer dementsprechend.

FAZIT

Auch wenn Until Dawn: Rush of Blood spielerisch nur auf Sparflamme zündelt, PS VR Besitzer mit Vorliebe zum Horror-Genre oder Lightgun-Shooter Fans werden sicherlich auf ihre Kosten kommen. Sehr kurzweilig, unterhaltsam und ein tolles VR-Erlebnis – aber definitiv nichts für schwache Nerven.