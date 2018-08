Nachspiel: Red Dead Redemption

Was hat diesem im Jahr 2010 veröffentlichten Action-Adventure und Open World Spiel Red Dead Redemption zu seinem Kultstatus verholfen? A ufgrund des im Oktober bevorstehenden Releases des Nachfolgers versuche ich dieser Frage nun auf den Grund zu gehen.

Red Dead Redemption ist im Jahr 1911, also gegen Ende des Wilden Westens im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet angesiedelt und beschreibt die Reise von John Marston, einem Gesetzlosen, welcher im Zuge seiner Rehabilitierung für eine Bundesbehörde namens „Bureau“ dazu gezwungen wird, seine ehemaligen Kameraden vor das jüngste Gericht zu schicken, um seine Familie zu retten. Ob dieses Vorhaben auch gelingt, sei hier, aufgrund möglicher, bevorstehender Spoiler, nicht näher erläutert.

Schwing die Hufe, Brauner!

Das Gameplay sollte jedem, der schon einmal die Grand Theft Auto Reihe (besonders Teil Vier und Fünf) gespielt hat, geläufig sein: Es gibt ein Auswahlmenü für Waffen und ein Untermenü für Gegenstände. Spielerisch mag es deshalb an manchen Stellen dem ungeübten Auge wie ein GTA Klon vorkommen, jedoch entwickelt sich das Spielgefühl im weiteren Voranschreiten der Welt dank der zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten zu etwas Eigenständigem. Egal, ob man sich beim Hufeisenwerfen auf MacFarlanes Ranch in Geduld übt, beim Armringen die Finger wund daddelt oder ein Wildpferd zureitet: Rockstar San Diego und North haben darauf geachtet, soviel Abwechslung wie möglich in die große, offene Spielwelt zu packen. Die für einen Westerntitel typische Steuerung seines treuen Rosses ist nicht zuletzt durch das mehrfache Drücken der A-Taste noch eine Spur “realistischer” geworden, sodass man nach einer längeren Strecke mit hoher Geschwindigkeit und somit schneller und längerem Knöpfchen drücken sich langsam Gedanken darüber macht, in einer Bar, ähnlich GTA Vier und Fünf, einen virtuellen Drink zu genehmigen und dabei seinen Daumen etwas abkühlen zu lassen.

Zielwasser gefällig?

Aber was wäre denn Red Dead Redemption ohne seine, auf der Grundlage von den Entwicklern Remedy basierende, “Dead-Eye” Mechanik? Diese erlaubt es dem Spieler mehrere feindlich gesinnte Gesellen auf einmal in begrenzter Zeitlupe zu markieren und dann mit einem Knopfdruck auszuschalten. Um den bisher angesprochenen Interaktionsmöglichkeiten einen Sinn zu geben, wurde ein Moral- und Berühmtheits-Meter für den Umgang mit Mensch und Tier in diese Westernwelt eingebaut. Die KI der NPCs und Gegner ist, verglichen mit anderen Spielen ihrer Zeit, gut ausgearbeitet und so hat man als Spieler stets das Gefühl, dass sich auch im Idle Zustand immer etwas tut.

Der Wilde Westen … jetzt noch wilder!

Die Grafik und Präsentation sind auch für den heutigen Standard, speziell in dieser Remastered Edition für XBox One, immer noch ansehnlich, auch wenn bei manchen NPCs nach genauerem Hinsehen der grafische Feinschliff etwas zu wünschen übrig lässt. Die Polygonanzahl der Models wurde so gut es geht aufgestockt und die Auflösung der Texturen im Vergleich zu den beiden Last Gen Versionen um einiges verbessert. Die Framerate ist auch gestiegen, jedoch in manchen Bereichen, speziell bei größeren Personengruppen in Kombination mit fahrenden Zügen, merklich gesunken. Der Sound leistet wie im Original ganze Arbeit und trägt einen sehr wichtigen Beitrag zum Spielgefühl bei. Die Sprecher haben ganze Arbeit geleistet und sorgen dafür, dass der Spieler durch die sehr gut nachgeahmten verschiedenen Dialekte sich richtig in die Zeit gegen Ende des wilden Westens hineinversetzen kann und dabei auch noch einiges zu Lachen hat. Die Soundeffekte verschmelzen sehr gut mit dem Soundtrack, welcher zwar simpel aufgebaut ist, aber sich äußerst treffend in die Spielwelt einfügt. Beispielsweise wurden einfache Pfeifmelodien so eingebaut, dass sie, wenn man sich gerade beispielsweise in der Einöde bei Sonnenuntergang befindet, sehr wohl die richtige Stimmung erzeugen können.

Vom einsamen Cowboy zum Herdentier

Der Multiplayer Modus von Red Dead Redemption gibt auch so einiges an unterhaltsamen Spielstunden her, da sich insgesamt 18 Maps, gefüllt mit fünf, sich wechselnden Aufgaben, zum Spiele mit maximal 15 Mitspielern, anbieten. Grundsätzlich kann man mit seinem Charakter alle Bereiche der Karte aus dem Singleplayer Modus erneut erkunden, jedoch findet die eigentliche Aktion nur in den zuvor angesprochen Bereichen statt. Beispielsweise, die sogenannten “Banden Schießereien”, in welchem sich zwei Teams mit einem vorgegebenen Set von Waffen attackieren und dabei Punkte in Form von Spielwährung kassieren, finden nur in den Bereichen Armadillo, Chuparosa, Las Hermanas, Tumbleweed und MacFarlane’s Ranch statt. Bandenverstecke zu absolvieren sind eine der schnellsten Möglichkeiten, um an die dringend benötigten Erfahrungspunkte zu gelangen, welche ansonsten eher zurückhaltend verteilt werden. Grundsätzlich gilt es sich bis auf die 50. Spielerstufen zu leveln, bei welcher man dann anschließend auf die erste Stufe mit dem Zusatz “Legende” zurückgesetzt wird. Insgesamt kann man den Zyklus fünf Mal wiederholen, macht also insgesamt 250 Level abzuarbeiten. Auf diesem steinigen Weg wird man zwischendurch mit Pferden, Waffen und spielbaren Charakteren belohnt. Für ausdauernde Gamer sollte demnach der Wiederspielwert gegeben sein.

Untotes Land

Das Singleplayer DLC namens “Undead Nightmare” nimmt sich, wie man es von Rockstar gewöhnt sein sollte, nicht ganz so ernst, vor allem verglichen mit anderen Titeln seines Genres. Der Protagonist, nach wie vor John Marston, erlebt die Zombie Infektion nicht in Wirklichkeit, sondern träumt nur von Untoten und mystischen Gestalten. Auf jeden Fall gibt es auf derselben Karten vom Singleplayer-Erlebnis plötzlich kaum noch Lebende. Sogar die Tierwelt besteht größtenteils nur noch aus laufenden Leichen, welche sich aber mit ihren neuen blutigen Texturen und verwesenden Knochen durch die Steppe quälen und zum größten Teil jedoch die alten Animationen recyceln. Die menschlichen Zombie Vertreter wurden hier schon mit etwas mehr Mühe umgesetzt. Es lässt sich aber auch hier an manchen Stellen nicht verleugnen, dass Animationen von, beispielsweise, Betrunkenen, hier zum Einsatz kamen, um so Zeit zu sparen – was im Grunde genommen auch in Ordnung ist, da die Handlung viele geschätzte Charaktere in der berühmten: “Was wäre, wenn … ?” – Position zeigt. Änderungen im Gameplay verglichen mit dem Singleplayer gibt es auch und zwar im Positiven und Negativen. Anfänglich macht es noch Laune, Städte und Siedlungen von Infizierten zu befreien, jedoch nach dem x-ten Mal des immer wiederkehrenden Ablaufs einer Särge Verbrennung am örtlichen Friedhof, lässt die Motivation schon mal etwas zu wünschen übrig.

Und Mythen gibt es auch!

Dann wäre noch mein größtes Manko, welches sich mit der Zielerfassung beschäftigt. Während in der Haupthandlung die oftmals unrunde Steuerung mittels des Dead Eye Features ausgeglichen wurde und man somit genug Zeit hatte, das wackelige Fadenkreuz auf den Kopf des Gegners zu positionieren, so fordert Undead Nightmare oftmals schnelles Reaktionsvermögen, um nicht von einem übermotivierten Zombie überrascht zu werden. Die Slow Motion Zeit wurde zwar verlängert, jedoch ist die Regenerationszeit des Effekts immer noch zu lange, speziell im Angesicht der sich schnell nähernden Zombiehorden. Mythen wie der Bigfoot und die Pferde der Apokalypse sind neben den Untoten auch vertreten und so gleichen sich die im Vorhinein genannten Probleme wieder aus. Im Großen und Ganzen also ein DLC, welches sich würdig an die Haupthandlung anschließen kann.

FAZIT

Das einzigartige an diesem Western-Adventure ist die Tatsache, dass es angesichts der Detailverliebtheit und des Umfangs bis heute nichts Vergleichbares in seinem Genre gegeben hat. Ob sich der zweite Teil gegen diesen ersten behaupten kann, wird die Zeit zeigen. Auf alle Fälle lege ich nicht nur jedem Westernfan dieses Spiel ans Herz, sondern auch all jenen, welche einfach nur die virtuellen Landschaften und die Atmosphäre genießen möchten. Mittlerweile ein echter Klassiker, welchen man auf jeden Fall gespielt haben sollte!

Was ist Red Dead Redemption? Ein 3D-Action-Adventure mit einem ehemals Gesetzlosen gegen Ende des wilden Westens.

Plattformen: PS3, XBox 360, XBox One

Entwickler / Publisher: Rockstar San Diego

Release: 21. Mai 2010

Link:

Ein 3D-Action-Adventure mit einem ehemals Gesetzlosen gegen Ende des wilden Westens.: PS3, XBox 360, XBox One: Rockstar San Diego: 21. Mai 2010 Offizielle Webseite22 02