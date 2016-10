in News

101 Trailer zu VR-Game Eagle Flight

Ubisoft veröffentlichte einen neuen Trailer zum kommenden VR-Titel Eagle Flight. Darin werden die Steuerung, das Setting und die verschiedenen Spielmodi näher betrachtet.

Ein Entwicklerinterview findet ihr zudem hier: https://blog.ubi.com/de-DE/eagle-flight-was-du-als-angehender-adler-unbedingt-wissen-musst/

Eagle Flight erscheint am 18. Oktober für Oculus Rift, am 8. November für PlayStationVR sowie am 20. Dezember für HTC Vive.

Für mehr Informationen zu Eagle Flight: eagleflightgame.com