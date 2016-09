in News

XCOM 2 Konsolen Launch-Trailer

Rechtzeitig zum Release der Konsolenversionen von XCOM 2 veröffentlicht 2K Games einen passenden Trailer für das rundenbasierte Taktikspiel.

XCOM 2 ist der Nachfolger von XCOM: Enemy Unknown, dem preisgekrönten Strategiespiel aus dem Jahr 2012 und spielt rund Zwanzig Jahre nach dem Ende des ersten Teils. Die Staatsoberhäupter der Erde haben den Aliens ihre bedingungslose Kapitulation angeboten und XCOM, die letzte Verteidigungslinie des Planeten, dezimiert und zerschlagen. Nun herrschen die Aliens auf der Erde und errichten funkelnde Städte, die der Menschheit vordergründig eine blendende Zukunft verheißen, in Wahrheit aber nur einen finsteren Plan verdecken und alle ausschalten, die sich der neuen Weltordnung widersetzen. Nur diejenigen, die am Rand der Welt leben, verfügen über ein geringes Maß an Freiheit. Und hier sammelt sich erneut eine Macht, um für die Menschheit zu kämpfen. Zur ständigen Flucht getrieben müssen die verbliebenen XCOM-Kräfte einen Weg finden, sich aus der Asche zu erheben, die heimtückische Wahrheit über die Besatzer aufzudecken und die Alien-Bedrohung ein für alle Mal auszuschalten.

Die PC Version ist schon seit über einem halben Jahr erhältlich und hat auch in unserem Review sehr gut abgeschnitten. Nun erscheint XCOM 2 am 30. September auch für PlayStation 4 und Xbox One.