2 neue Helden in DRAGON QUEST HEROES II

Noch vor dem baldigen Release des Action-Rollenspiels DRAGON QUEST HEROES II stellt Square Enix heute zwei neue Helden vor, denen Spieler auf ihrer Reise durch den kommenden RPG-Spaß begegnen werden.

Im neuesten Trailer demonstrieren Maribel, die flapsige Fernkampfexpertin, und Ruff, der wilde Wolfsjunge, ihre einzigartigen Angriffe und Fertigkeiten. Die beiden Kämpfer tun sich mit Resa und Rafael zusammen, um Horden an Feinden zu überwinden und in epischen Schlachten die Oberhand zu erlangen!

DRAGON QUEST HEROES II spielt in einer ganz neuen Welt mit neuen Helden und neuer Geschichte. Das Action-RPG lässt Spieler ein spannendes Abenteuer erleben, die Ordnung in einer einst friedvollen Welt wiederherstellen und dabei aufregende Kämpfe bestehen. Durch die Mehrspielermodi können Spieler online eine Gruppe aus bis zu vier Spielern bilden, um Monsterhorden zu überwinden und gigantische Feinde zu bezwingen.

DRAGON QUEST HEROES II wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 bei allen teilnehmenden Händlern in einer speziellen Day One „Explorers Edition“ erscheinen. Diese kann jetzt vorbestellt werden und bietet 15 exklusive DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover, welches das Abenteuertagebuch aus dem Spiel zeigt. Die DLCs umfassen Waffen, deren Design auf Gegnern aus dem Spiel basiert, wie etwa das Schleimritterschild, Säbelzahnklauen, Golemgreifer und viele mehr.

Außerdem erscheint DRAGON QUEST HEROES II am 25. April 2017 auch auf Steam für den PC.

