The LEGO NINJAGO Movie Videogame – neuer Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute den neuesten Trailer für The LEGO NINJAGO Movie Videogame veröffentlicht, der auf dem demnächst erscheinenden Kino-Abenteuer basiert.

Der neue Trailer zeigt, wie die Helden von NINJAGO die Kunst der Ninja-Beweglichkeit erlernen. Mit dieser können sie auf der NINJAGO-Insel Wände entlanglaufen, hoch in die Luft springen und gegen die Feinde von NINJAGO antreten. Somit perfektionieren sie ihre Kampffertigkeiten anhand von epischen Tritten, Schlägen und Aktionen, die der Schwerkraft trotzen.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC – nur einen Tag nach dem deutschen Kinostart des Films.