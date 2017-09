The 25th Ward: The Silver Case erscheint 2018 für PS4

NIS America und die flashpoint AG haben bekannt gegeben, dass ein HD-Remake zu The 25th Ward: The Silver Case für PlayStation 4 im nächsten Jahr erscheinen wird. Der ursprünglich nur in Japan erschienene Nachfolger zu The Silver Case bietet in der Remaster-Version komplett überarbeitete HD-Assets und neue Inhalte.

Mittlerweile sind 5 Jahre seit den Ereignissen von The Silver Case aus dem Jahre 1999 vergangen. In einem Zimmer des „Bayside Tower Land“ Apartmentkomplexes wird eine tote Frau aufgefunden, die unter mysteriösen Umständen ermordet wurde. Dieser Fall löst eine Reihe von weiteren und scheinbar zufälligen Ereignissen aus, in denen die unterschiedlichen Protagonisten, einschließlich The Silver Case Tokio Morishima involviert sind. Aus allen Blickwinkeln betrachtet enthüllt sich ein wahrhaft schockierendes Muster.

Features

Ein SUDA51 Trip – Im „Kill the Past“-Universum angesiedelt, setzt die Serie ihren düsteren Blick auf eine semifuturistische Welt mit ihren Außenseitern und Antihelden fort.

– Im „Kill the Past“-Universum angesiedelt, setzt die Serie ihren düsteren Blick auf eine semifuturistische Welt mit ihren Außenseitern und Antihelden fort. Schöne neue Welt – Die Rückkehr der Signatur „Film Window“ -System wird zum ersten Mal auf der 25th Ward verwendet. Mit den neuen Steuerungsoptionen, Visuals und Sounds kann das Spiel aus einem neuen Blickwinkel erlebt werden.

– Die Rückkehr der Signatur „Film Window“ -System wird zum ersten Mal auf der 25th Ward verwendet. Mit den neuen Steuerungsoptionen, Visuals und Sounds kann das Spiel aus einem neuen Blickwinkel erlebt werden. Eine Geschichte, viele Seiten – Der Spieler kann die Dunkelheit, die sich über Tokio gelegt hat, aus drei verschiedenen Perspektiven entdecken: „Correctness“, „Placebo“ und „Matchmaker“.

Weitere Informationen gibt es unter: http://nisamerica.com/games/the-25th-ward