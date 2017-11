Adventure Path Out kostenlos verfügbar

Das autobiografische Adventure Path Out des syrischen Flüchtlings Abdullah Karam in Zusammenarbeit mit dem deutsch-österreichischen Entwickler Cause Creations ist jetzt kostenlos auf Steam erhältlich.

Path Out ist ein autobiografisches Narrative Adventure des syrischen Flüchtlings Abdullah Karam. Im Adventure erleben Spieler Abdullahs Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg, ein Konflikt der etwa zwölf Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben hat. In Schlüsselmomenten von Abdullahs gefährlicher Reise zur türkischen Grenze spricht er in Youtube-artigen Videokommentaren direkt mit den Spielern und gibt Einblicke in seine Erlebnisse.

“Ich denke, dass autobiografische Spiele im Vergleich zu Filmen oder Büchern eher unüblich sind, aber als begeisterter Gamer ist es für mich einfach der beste Weg, meine Geschichte zu erzählen.”, sagt Abdullah Karam, Autor und Grafikdesigner von Path Out. “Ich hoffe, Spieler finden es interessant, den Beginn des Syrien-Krieges aus einer anderen Perspektive zu erleben und dadurch vielleicht besser zu verstehen, was es heißt, als junger Mensch aus seinem Zuhause zu flüchten zu müssen”.

Die Spielzeit von Path Out beträgt etwa 30 bis 60 Minuten und kann ab sofort auf Steam kostenlos für PC und Mac heruntergeladen werden.