The Seven Deadly Sins Collector’s Edition angekündigt.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe enthüllt den Inhalt der physischen Collector’s Edition von The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia.

Die Collector‘s Edition kommt mit folgenden exklusiven Inhalten:

Das Spiel The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

Originales Laser Cell Artwork, exklusiv vom Studio des Animes entworfen

12cm Figur von Meliodas von Banpresto

Collector Box

Mit der Ankündigung der Collector‘s Edition wurden neue Informationen über das Spiel enthüllt.

Abenteuer-Modus:

Spieler erleben die Geschichte des Animes, mit zusätzlichen Ereignissen aus der neuen Staffel. Zusätzlich erkundet man das Land auf dem Rücken von Hawks Mama und geht Gerüchten nach, um die Seven Deadly Sins zu finden und in der Story voran zu schreiten.

Duell-Modus:

Das Spiel enthält mehrere Duell-Modi, welche es dem Spieler ermöglichen, in traditionellen Arenen oder Schauplätzen des Animes gegeneinander anzutreten. Man kämpft 1 gegen 1 oder in Teams von 2 gegen 2, rüstet seinen Charakter mit magischen Kristallen aus und entdeckt 20 spielbare Kämpfer, um in spannenden Online Kämpfen mitzumischen.

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia erscheint am 09. Februar 2018 physisch und digital mit deutschen Untertiteln exklusiv auf der PlayStation 4.