Hyper Universe ab jetzt gratis spielbar

Der rasante 2D-Fighter Hyper Universe hat heute offiziell die Early-Access Phase verlassen und ist ab sofort als Free2Play Titel kostenlos spielbar.

Mit seinen abwechslungsreichen Charakteren stellt Hyper Universe zwei Teams aus jeweils vier Kämpfern auf, die in schnellen Sidescrolling-Kämpfen gegeneinander antreten. Durch die Betonung individueller Fertigkeiten und koordinierten Teamplays setzt Hyper Universe bewährte Kampfstil-Elemente in einem vertikal orientierten Schlachtfeld ein. Mit der heutigen Veröffentlichung bringt es Hyper Universe auf insgesamt 41 spielbare Hyper-Charaktere und beinahe 90 Ausrüstungs- und Verbrauchsgegenstände für die besten Builds in jeder Kampfsituation.

Neu zum offiziellen Start von Hyper Universe:

Sechs neue Hypers : Mit einem neuen Hyper pro Klasse frischt das Spiel seinen Kader auf: Gulunba (Tank), Camilla (Support), Perseus (Specialist), Han (Striker), Sonya (Bruiser) and Tae’guk (Assassin)

: Mit einem neuen Hyper pro Klasse frischt das Spiel seinen Kader auf: Gulunba (Tank), Camilla (Support), Perseus (Specialist), Han (Striker), Sonya (Bruiser) and Tae’guk (Assassin) Leistungssystem : Spieler können an wöchentlichen und monatlichen Missionen teilnehmen, um Belohnungen wie Hyper Cubes und Game Points (GP) zu verdienen. Anforderungen für Missionen reichen von Siegen in Matches bis hin zu ersten Rängen in verschiedenen Statistiken. Einige Missionen können mehrfach wiederholt werden.

: Spieler können an wöchentlichen und monatlichen Missionen teilnehmen, um Belohnungen wie Hyper Cubes und Game Points (GP) zu verdienen. Anforderungen für Missionen reichen von Siegen in Matches bis hin zu ersten Rängen in verschiedenen Statistiken. Einige Missionen können mehrfach wiederholt werden. Shop im Spiel : Hier gibt es Hypers, Inventarerweiterungen und kosmetische Skins. Durch den Shop können die Spieler ihre Spielerfahrung individualisieren, indem sie GP oder NX Credits einsetzen, die sie über ihren Account erstanden haben.

: Hier gibt es Hypers, Inventarerweiterungen und kosmetische Skins. Durch den Shop können die Spieler ihre Spielerfahrung individualisieren, indem sie GP oder NX Credits einsetzen, die sie über ihren Account erstanden haben. Neue Ausrüstung : Bereit für den Einsatz mit jedem Hyper gibt es vier neue Ausrüstungsgegenstände: War Horn, Star Stalker’s Dagger, Executioner’s Scythe und Highwayman’s Helm

: Bereit für den Einsatz mit jedem Hyper gibt es vier neue Ausrüstungsgegenstände: War Horn, Star Stalker’s Dagger, Executioner’s Scythe und Highwayman’s Helm Login-Belohnungen: Spieler, die sich bis zum 24. Januar einloggen und ein Spiel gegen die KI oder andere Spieler absolvieren erhalten 30 Hyper Cubes, 6 Hyper Coupons und 1 Hyper Skin Coupon.

Das Spiel kann auf Steam oder der offiziellen Webseite heruntergeladen werden, einen ersten Eindruck haben wir uns bereits in unserem Preview zu Hyper Universe verschafft.