South Park DLC angekündigt

Ubisoft und South Park Digital Studios kündigen mit From Dusk Till Casa Bonita den ersten DLC für South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe an.

From Dusk Till Casa Bonita wurde von den South Park Digital Studios und Ubisoft San Francisco entwickelt und fügt dem Spiel eine brandneue Story-Kampagne und Superhelden-Klassen hinzu.

Mysterions Schwester in Gefahr. Sie hat sich den Vamp Kids aus South Park angeschlossen, die sich in Cartmans Lieblingsrestaurant, Casa Bonita, eingenistet haben. Die Spieler besuchen das berühmte Familienrestaurant, erkunden die Black Bart‘s Cave, beobachten Klippenspringer, entdecken den Zauber von Mexiko und besiegen die Brut der Vampire. Die Dunkelheit wird mit Dunkelheit bekämpft und die neue Netherborn-Klasse, die vier neue okkulte Kräfte besitzt, wird eingeführt. Die Spieler kleiden sich in die neuen Gothic-Kostüme und gewinnen süße Beute. Der Kampf gegen das Gothic-Mädchen Henrietta, eine mächtige Support-Hexe wartet auf die Spieler. Sie starten mit ihren neuen Kräften und Kumpels in das Superhelden-Abenteuer.

From Dusk Till Casa Bonita wird am 20. März für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein.