Veröffentlicht am

in News

LEGO Die Unglaublichen Gameplay-Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute einen neuen Trailer zu LEGO Die Unglaublichen und gewährt damit einen ersten Einblick in das beeindruckende Gameplay der bevorstehenden Veröffentlichung, die auf Disney Pixar’s Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2 basiert.

LEGO Die Unglaublichen schickt die Spieler in ein außergewöhnliches, spaßgeladenes Abenteuer, in dem sie ihre Lieblingscharaktere aus Die Unglaublichen steuern und als Familie zusammenarbeiten, um gemeinsam das Verbrechen zu besiegen und ihr Familienleben zu meistern. Das Spiel rekonstruiert die unvergesslichen Szenen und atemberaubenden Actionsequenzen aus den beiden Die Unglaublichen-Filmen in LEGO Form und mit dem typischen LEGO Humor von TT Games.

Im Video werden Fans alle großartigen Kräfte der Familie Parr zu sehen bekommen: Elastigirls Flexibilität und Wandlungsfähigkeit, Mr. Incredibles unvergleichliche Superkraft, Violettas unzerstörbare Kraftfelder, Flashs Lichtgeschwindigkeit und Jack-Jacks unvorhersehbare Fähigkeiten.

Der Trailer zeigt, wie die Familie Parr an einer Vielfalt von spannenden Schauplätzen zusammenarbeitet, während sie jede Menge gefährlicher Schurken bekämpft und dabei kultige Momente aus beiden Filmen wiedererlebt. Zum Beispiel verwandelt sich Elastigirl in eine stabile Brücke, damit Mr. Incredible darüber klettern kann, und Violetta entfesselt ihre Kräfte, um ein Laser-Gitter zu deaktivieren, damit Flash hindurchlaufen kann – nur wenn dieses kultige Team seine Kräfte vereint, ist es unglaublich!

LEGO Die Unglaublichen wird ab dem 15. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich sein.