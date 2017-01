360-Grad YouTube-Videos jetzt auf PlayStation VR

Seit dem Launch können Benutzer ihre Streamingservices auf PS VR nutzen, indem sie einen virtuellen, riesigen Bildschirm direkt vor ihren Augen erschaffen. Jetzt können sie noch einen Schritt weitergehen und die 360-Grad-Videos von YouTube über PS VR erleben.

Das neueste Update, ermöglicht die Unterstützung von YouTubes rapide wachsendem Angebot an VR-Videos. So können PS4- und PS VR-Benutzer den Bildschirm hinter sich lassen und 360-Grad-Welten in all ihren Details erkunden. Ihr wolltet schon immer wissen, wie es sich anfühlt, mitten in der Nacht auf Safari zu gehen oder über die Iguazu-Wasserfälle in Brasilien zu fliegen? Mit PS VR und YouTube könnt ihr es jetzt herausfinden.

„Es war schon immer unsere Mission, PS4-Spielern weltweit mit PlayStation VR einzigartige Virtual-Reality-Erlebnisse zu ermöglichen. Nach dem unglaublich erfolgreichen Launch im Oktober und dem überwältigenden positiven Feedback der Spieler wollen wir unser Angebot jetzt noch weiter ausbauen“, schreibt Sony auf seinem Blog dazu.