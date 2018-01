Veröffentlicht am

in News

505 Games kündigt Memories of Mars an

In Memories of Mars, einem brandneuen Online-Survival-Sandbox-Spiel in einer offenen Welt des Hit-Entwicklers hinter der Might & Magic-Reihe von Ubisoft und Kalypsos Tropico 6, erwecken 505 Games und Limbic Entertainment 2018 die feindliche und unwirtliche Welt des roten Planeten zum Leben.

Memories of Mars, das bald im Steam Early Access für PC erscheint, versetzt die Spieler in die dürre Ödnis des roten Planeten, wo sie das unwirtliche Gelände erkunden, sich einen bewohnbaren Unterschlupf errichten und ums Überleben kämpfen müssen gegen die rauen Umweltbedingungen, seltsame mechanische Gegner und die vielleicht größte Gefahr von allen: andere menschliche Überlebende.

„Memories of Mars nimmt die Spieler mit auf ein episches Abenteuer. Es gilt zu überleben und die Welt zu erkunden, während man versucht, die unzähligen geheimnisvollen Gefahren auf dem Mars zu überstehen“, so Stephan Winter, CEO von Limbic Entertainment. „Wir haben eine offene Welt mit scheinbar endlosen Möglichkeiten erschaffen, die den Spieler einsaugt und in der er Fortschritte machen kann bei seinen Erkundungen vor der Kulisse des seltsamen und eigentümlichen Planeten Mars.“

Als besonderes Dankeschön erhalten Spieler, die sich über die offizielle Website des Spiels anmelden und mitmachen, ein exklusives Muster im Spiel und den Bauplan für das Gewehr CZ 457. Mit dem Muster sind die Spieler als Teil der Kerngruppe unter den Fans erkennbar, es kann bei Ausrüstung, Panzerung und Waffen eingesetzt werden. Der Bauplan des CZ 457 vereinfacht den Start der Reise der Spieler, die dadurch schon einen Schritt weiter sind als mit der Standard-Pistole. Sobald man den Bauplan hat, kann man so viele Gewehre produzieren, wie man in den Lagerplätzen unterbringt. Er ist nur für begrenzte Zeit, ab jetzt bis zum Early-Access-Start, verfügbar.

Die Spieler können ab heute die offizielle Steam-Seite besuchen und Memories of Mars auf ihre Steam-Wunschliste setzen. Für weitere Informationen zu Memories of Mars und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte die offizielle Website des Spiels.