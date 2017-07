Accolade-Trailer zu Tekken 7 veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute einen neuen Accolade Trailer zum Launch von TEKKEN 7 veröffentlicht, um den Erfolg des Spiels zu feiern. Seit Veröffentlichung am zweiten Juni behauptet sich TEKKEN 7 als die bisher beste Auskopplung der Prügel-Saga.

„Wir beobachten begeistert, dass Tekken 7 so herzlich von der Community aufgenommen wurde und dass Millionen Spieler überall auf der Welt gerade in diesem Augenblick hitzige Kämpfe austragen. Auch nach all den Jahren kann Tekken immer noch seine Stärken ausspielen – dank eines flexiblen und ausbalancierten Gameplays, das sowohl Casuals als auch professionellen Gamern ein auf allen Ebenen mitreißendes Spielerlebnis bietet. Nun ist die Gelegenheit gekommen, alte Rechnungen zu begleichen und Freunden zu zeigen wer der ‘King of the Iron Fist’ ist. Jeder Kampf ist am Ende auch ein persönlicher!”, so Hoerdt Hervé, Marketing & Digital VP von Bandai Namco Entertainment Europe.