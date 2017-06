Agents of Mayhem – Johnny Gat kehrt zurück

Er durfte einfach nicht fehlen. Saints Row Fans lieben ihn, Saints Row Fans wollen so sein wie er. Heute werden Wünsche wahr! Johnny Gat kommt nach Seoul, um in Agents of Mayhem an der Seite von Hollywood, Hardtack, Fortune und Co. in den Kampf gegen LEGION zu ziehen.

Johnny Gat und alle dazugehörigen Boni erscheinen in der Day One Edition für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Handel sowie als Vorbestellerbonus der digitalen Version auf Steam.

Käufer der Day One Edition und Vorbesteller der Steam-Version von Agents of Mayhem erhalten Johnny Gat als 13ten Agenten. Im Paket enthalten sind eigene Heldenmissionen, ein persönliches Fahrzeug sowie Charakter- und Waffenskins. Zusätzlich leiht Daniel Dae Kim Johnny erneut seine unverwechselbare Stimme.

Das “Mach, dass Gott die gesamte Erde neu erbaut und ebenso die Welt von Saints Row zurücksetzt” Ende von Gat out of Hell bedeutet, dass die Toten nicht länger tot sind. Johnny ist wieder da, wo er geboren wurde, in Seoul – und er ist ein Cop!

Die Ereignisse der Devil’s Night ließen Johnny in ein Koma fallen. Ein Jahr später erwacht er aus seinem unfreiwilligen Schlaf und muss feststellen, dass alle Cops der Seoul Metropolitan Police Agency ausradiert und von C.O.P. Robotern ersetzt wurden. Johnny hasst Roboter, aber liebt dicke Knarren. Sein Ruf als Liebhaber mutwilliger Zerstörung macht ihn zum perfekten Kandidaten für MAYHEM.

Vorbesteller der digitalen Non-Steam-Version erhalten Lazarus als 13ten Agenten Der exklusive Charakter ist die Fusion einer Frau mit einer Maschine; die oberste Stufe der Evolutionsleiter. Als eine der Agents of Mayhem, muss sie diese Überlegenheit gegen eine endlose Flut von Herausforderern beweisen. Während sie physisch über das Menschliche hinaus gewachsen ist, wohnt ihr noch immer Liebe und Respekt für die menschliche Spezies inne. MAYHEM gibt ihr die Möglichkeit über die Menschen zu wachen, deren Mängel und Eigenheiten sie immer wieder faszinieren.

Zusätzlich zu Lazarus bietet die digitale Vorbesteller-Version das “Legal Action Pending” Skin Pack für Hollywood, Hardtack, Fortune, Braddock, Yeti, Daisy Red Card, Rama und Joule.

Agents of Mayhem ist ein Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel für die PlayStation 4, Xbox One, und den PC. Die Veröffentlichung ist am 15. August in den USA und am 18. August im Rest der Welt.