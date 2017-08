in News

Agents of Mayhem: Launch-Trailer

Kurz vor dem Launch von Agents of Mayhem veröffentlicht Deep Silver noch einen brandneuen Launch-Trailer, indem sich alle Agenten, die in den letzten Monaten vorgestellt wurden, noch einmal von ihrer „besten“ Seite zeigen.

Agents of Mayhem ist ein Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel der Saints-Row-Entwickler von Volition. Dabei verbindet das Spiel auf einzigartige Weise die die Kultur der (Anti-)Heldenverehrung der 80er und 90er Jahre, mit derben Humor, Comic-Look und Action in einem Paket, das kein Auge trocken lässt.

INHALT

Nach einer globalen Attacke, Devil’s Night genannt, kennt und fürchtet jeder den Namen Morningstar. Der ominöse Anführer von LEGION führte, mithilfe der Teleportationstechnologie, einen koordinierten Schlag gegen die Regierungen der Welt aus. Seine Männer vernichteten Armeen und stahlen weltweit alle bedeutsamen Ressourcen. Dank ULTOR scheint am Horizont ein kleiner Schimmer der Hoffnung – die Agents of Mayhem. Unter der Führung Persephone Brimstone’s machen sich diese Anti-Helden auf, die Welt vom Schatten des Bösen zu befreien.

Die glorreichen Zwölf

Jeder der Agenten verfügt über individuelle Fähigkeiten und Waffen sowie eine ganz eigene Motivation im Kampf gegen LEGION dabei zu sein. Unsichtbarkeit, Triple-Jump und Dash sind nur einige der Möglichkeiten, die diese Kämpfer im Konflikt mit LEGION einsetzen, um ihre Gegner auszumanövrieren oder einfach nur „Dumm“ dastehen zu lassen.

Seoul

Die Stadt ist der Spielplatz. Dank der einzigartigen Fähigkeiten der Agenten können Spieler die Location frei erkunden, sei es über die Dächer oder in KI unterstützen Vehikeln. Zahlreiche Open-World-Aktivitäten erweitern die Story von Agents of Mayhem.

Jede Agency ist nur so gut wie ihre Agenten

Spieler können nicht nur neue Helden freischalten, diese Aufwerten oder mit Ausrüstung versehen. Die Agency selbst steigt je nach Spielerfortschritt im Level auf und ermöglicht so den Zugriff auf weitere Fahrzeuge, Gadgets und Simulationen. Durch die vielfältigen Ausrüstungsmöglichkeiten und Fähigkeiten ergeben sich weit über 200 verschiedene Möglichkeiten die Agenten der Wahl zu individuellen Chaoswerkzeugen aufzurüsten.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PlayStation®4, Xbox One, und den PC.