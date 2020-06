Alaloth – Champions of The Four Kingdoms Trailer

All in! Games and Gamera Interactive veröffentlichen einen neuen, exklusiven Trailer zum ARPG Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, der neue Schauplätze enthüllt die erkundet werden wollen und Feinde, die es zu bekämpfen gilt.

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms ist ein Fantasy-Rollenspiel, das in einer dunklen Welt spielt, die von der dunkelsten Periode des Mittelalters inspiriert wurde. Es ist eine Geschichte über große Krieger, Krieg und epische Kämpfe. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von mächtigen Helden (oder Schurken), übernehmen Quests, bauen sich einen Ruf auf und erlangen uralte Relikte und Geheimnisse, die es ihnen ermöglichen, zu triumphieren. Die Herausforderung endet nicht nach dem ersten Spieldurchgang – neue Spielmodi werden nach dem ersten Beenden des Spiels aktiviert und geben den Spielern noch mehr Möglichkeiten, die Königreiche zu erforschen und ihre Charaktere anzupassen. Alaloth bringt die ARPG-Dynamik auf ein neues Niveau mit einem auf Fähigkeiten basierenden Gameplay in einer düsteren, dunklen, reifen Umgebung voller Magie und Blut!

Das Spiel wurde mit der erzählerischen Unterstützung des RPG-Veterans Chris Avellone entwickelt und bietet rasante Action mit einer tiefgründigen Erzählung, die die ARPG-Dynamik auf ein neues Niveau bringt, mit fähigkeitsbasiertem Gameplay, das sowohl von Genre-Klassikern als auch von modernen Zeitgenossen inspiriert ist.

Die Veröffentlichung von Alaloth – Champions of The Four Kingdoms auf Steam und Xbox One ist für 2020 geplant.