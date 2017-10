Aquanox: Deep Descent Beta Weekend

THQ Nordic and Digital Arrow laden Spieler weltweit zu einem Multiplayer Beta Weekend für Aquanox: Deep Descent ein, begleitet von einem Wettbewerb.

Aquanox: Deep Descent ist ein Unterwasser-Fahrzeug-Egoshooter, in dem Spieler sich in individuell anpassbaren Kampfschiffen erbitterte Gefechte in der dystopischen Tiefseewelt Aqua liefern. Übernehmt dabei die Kontrolle über ein Team spezialisierter Kampfpiloten und erlebt eine epische Erzählung in der düsteren Welt von Aquanox. Befördert eure Feinde mit gut gezielten Torpedos, Mörsern, Minen und mehr in ein feuchtes Grab am Meeresgrund. Erforscht die tiefsten Winkel der Ozeane – geheimnisvoll, unerforscht und voller Gefahren.

Vom 27.-29. Oktober veranstaltet THQ Nordic und Digital Arrow dazu ihr zweites Multiplayer Beta Weekend.

Weitere Infos

Wo: Steam (PC)

Steam (PC) Wann: Freitag, 27. Oktober, 18:00 bis Sonntag, 29. Oktober, 23:59

Freitag, 27. Oktober, 18:00 bis Sonntag, 29. Oktober, 23:59 Was: 2 Spielmodi: Team Deathmatch & Deathmatch 4v4 oder 8v8 (abhängig von der Map) 4 verschiedene Maps – 2 davon komplett neu

Wer: Jeder, der bereits in unserer letzten Beta mitgemacht hat, alle Kickstarter Backer & die ersten 100k, die sich für einen Steam Key registrieren.

Außerdem wird es einen Wettbewerb geben, bei dem ihr die Chance auf Gewinne im Wert von über 500€ habt.

Mehr Infos, vor allem wo ihr euch für das Multiplayer Beta Weekend registrieren könnt, gibt es auf der offiziellen Facebook Seite: www.facebook.com/ aquanoxofficial