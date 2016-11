Assassin’s Creed III kostenlos zocken

Ubisoft gab bekannt, dass Mitglieder des Ubisoft-Clubs zur Feier des 30-jährigen Jubiläums auch im Dezember einen kostenlosen Klassiker entdecken oder erneut erleben können. Diesen Monat dürfen sich die Spieler auf Assassin’s Creed III freuen, einem Third-Person-Action-Adventure, das in einer offenen Welt angesiedelt ist, in der die Spieler die Spielelemente Schleichen, Parcours und Kampf kombinieren.

Assassin’s Creed III spielt während der Amerikanischen Revolution im späten 18. Jahrhundert und liefert einen neuen, indianischen Helden mit englischen Wurzeln, Ratohnhaké:ton. Er nimmt den Namen Connor an und wird zur neuen Stimme des Gesetzes im historischen Krieg zwischen den Assassinen und den Templern. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Assassinen im Krieg für die Freiheit und gegen rücksichtslose Tyrannei. In Assassin’s Creed III erleben die Spieler den kompletten revolutionären Krieg. Ihr Weg führt sie in das raue, ungezähmte Grenzland, in lebhafte Koloniestädte und auf intensive, chaotische Schlachtfelder, auf denen George Washingtons Kontinentalarmee gegen die gewaltige Britische Armee kämpft.

Assassin’s Creed III wird ab Mittwoch, dem 7. Dezember 2016, erhältlich sein. Die Ubisoft-Club-Angebote zum 30-jährigen Jubiläum laufen über das gesamte Jahr. Die teilnehmenden Spiele werden monatlich enthüllt und Ubisoft-Club-Mitgliedern für jeweils 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Informationen zu dieser sowie weiteren Aktionen findet ihr unter https://club.ubisoft.com/de-DE/welcome.