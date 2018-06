Assassin’s Creed Odyssey angekündigt

Gerüchte gab es ja schon lange, aber nur bestätigt Ubisoft per Twitter ganze offiziell: Das nächste Assassin’s Creed heißt Odyssey spielt im antiken Griechenland. Gleichzeitig wurde auch ein sehr kurzer Teaser Trailer veröffentlicht.

Mehr Infos zum Spiel wird es auf der kommenden E3 geben.

