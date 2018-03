Assassin’s Creed Rogue Remastered Launch-Trailer

Ubisoft veröffentlicht den Launch-Trailer zu Assassin’s Creed Rogue Remastered.

Assassin’s Creed Rogue Remastered ist das bis jetzt finsterste Kapitel der Assassin’s Creed-Reihe. Als Shay wird der Spieler die langsame Verwandlung vom Assassinen zum Assassinen-Jäger durchleben. Seinem eigenen Credo folgend, wird man so die Straßen von New York City durchstreifen, wilde Flusstäler überqueren und sich bis in die eisigen Gewässer des Nordatlantiks vorwagen, um sein Ziel zu erreichen, die Assassinen niederzustrecken.

Nordamerika, 18. Jahrhundert. Mitten im Chaos und der Brutalität des Siebenjährigen Krieges, durchlebt Shay Patrick Cormac, ein furchtloses junges Mitglied des Assassinen-Ordens, eine finstere Verwandlung, die die Zukunft der amerikanischen Kolonien für immer formen wird. Nachdem eine gefährliche Mission tragisch fehlschlägt, wendet sich Shay von den Assassinen ab, die deshalb fortan seinem Leben ein Ende bereiten wollen. Verraten von jenen, die er einst Brüder nannte, zieht Shay auf einen Feldzug, um all jene auszulöschen, die sich gegen ihn gewandt haben und wird somit schließlich der gefürchtetste Assassinen-Jäger der Geschichte.

Auf PS4 Pro und Xbox One X erstrahlt das Spiel nun in 4K und in 1080p auf PS4 und Xbox One, mit höher aufgelösten Texturen, verbesserten Schatten und Lichteffekten, um nur einige der weiteren grafischen Verbesserungen aufzuführen. Weiters enthält zwei Bonusmissionen aus dem Originalspiel „Sir Gunns Rüstung“ und „Fort de Sable“, sowie die „Meistertempler“- und „Explorer“-Pakete, die besondere Monturen, Waffen und Anpassungsobjekte enthalten.

Assassin’s Creed Rogue Remastered erscheint am 30. März 2018 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X.